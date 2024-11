Teden solidarnosti RKS pod geslom Tukaj za vas. Vedno in povsod.

Ljubljana, 1. novembra - Rdeči križ Slovenije danes začenja teden solidarnosti, ki bo potekal pod geslom Tukaj za vas. Vedno in povsod., s čimer sporočajo, da so vedno na voljo vsem, ki potrebujejo pomoč. Sredstva iz prodaje doplačilnih znamk in vozovnic v višini 17 centov se stekajo v njihov sklad solidarnosti za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega.