Bitcoin prvič dosegel vrednost 100.000 dolarjev

New York, 5. decembra - Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič v svoji zgodovini dosegla in presegla mejo 100.000 ameriških dolarjev. Industrijo kriptovalut je razveselil novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, ki je za predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) imenoval podpornika kriptovalut Paula Atkinsa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.