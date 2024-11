Bitcoin presegel mejo 98.000 dolarjev

New York, 21. novembra - Vrednost kriptovalute bitcoin je danes v azijskem trgovanju prvič v svoji zgodovini presegla mejo 95.000 ameriških dolarjev, v evropskem trgovanju pa se je rast nadaljevala in padla je tudi meja 98.000 dolarjev. Bitcoin rast beleži, vse odkar so v ZDA 5. novembra za novega predsednika izvolili republikanskega kandidata Donalda Trumpa.