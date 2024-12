Pregled - šport, 4. 12. (sreda)

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so v tretjem krogu skupinskega dela lige prvakov še tretjič izgubili. V ljubljanskem Tivoliju so z 2:3 (-21, 22, 19, -25, -9) morali priznati premoč belgijskemu Greenyard Maaseiku, ki je tako zabeležil prvo zmago. Naslednjo tekmo bodo oranžni zmaji igrali 17. decembra, ko bodo gostovali pri vodilni ekipi skupine, Projektu Varšavi, ta je doslej dobil vse tri tekme.

KONTIOLAHTI - Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagovalka uvodne ženske biatlonske posamične tekme v sezoni. Na skrajšani individualni preizkušnji v Kontiolahtiju se je izkazala tudi mlada 21-letna Lena Repinc, ki je z eno strelsko napako osvojila 18. mesto in s tem dosegla najboljšo uvrstitev v karieri. Živa Klemenčič je bila 72. Pravo katastrofo pa si je s puško privoščila Anamarija Lampič in zgrešila kar polovico tarč, s čimer je znašla na robu uvrščenih z 92. mestom.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava in Kalcerja Radomelj so se v zaostali tekmi 16. kroga prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.

SZEKESFEHERVAR - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v zaostali tekmi 13. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili s Fehervarjem z 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

DOMŽALE - Košarkarji Kansaija Heliosa so v petem nastopu v ligi Aba 2 doživeli prvi poraz. Pred domačimi gledalci so morali priznati premoč Cedeviti Junior, ki je slavila z 80:78 (19:21, 42:45, 54:64).

LJUBLJANA - Slovenski zamejski šport se je s podpisom ustanovne listine v Ljubljani uradno združil v Zamejsko športno koordinacijo (Zaško). Zamejske organizacije so izpostavile, da je to za Slovenijo izjemnega pomena, saj gre za povezovanje širšega narodnega prostora, šport pa je ob jeziku, kulturi in gospodarstvu med nosilci razvoja skupnosti. Zaško so ustanovili za izboljšanje učinkovitosti medsebojnega povezovanja, mreženja, sodelovanja, izmenjave informacij, znanja in dobrih praks na področju športa. Spodbujali bodo vzajemno sodelovanje na organizacijskem, kadrovskem in vsebinskem področju med slovenskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah.

MÜNCHEN - Osem nacionalnih zvez je oddalo uradne prijave za organizacijo evropskega prvenstva v košarki leta 2029 pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze. Med kandidati pa je šest nekdanjih gostiteljev in pet nekdanjih prvakov, so danes sporočili iz evropske celinske zveze pod okriljem Fibe, Fiba Europe. Estonija, Finska, Grčija, Litva, Nemčija, Nizozemska, Slovenija in Španija so po abecednem vrstnem redu države, ki so oddale svoje kandidature za gostiteljstvo osrednjega evropskega reprezentančnega članskega tekmovanja leta 2029.

BEOGRAD - Slovenski rokometni strokovnjak Uroš Bregar ni več selektor ženske srbske reprezentance. Nekdanji slovenski selektor se je s Srbi razšel po novem neuspehu na evropskem prvenstvu, na katerem so njegove izbranke izgubile vse tri tekme, in sicer proti Črni gori, Češki in Romuniji, ter med 24 reprezentancami zasedle 21. mesto.

SINGAPUR - Dvoboj za naslov svetovnega šahovskega prvaka se je prevesil v drugo polovico, branilec naslova Ding Liren s Kitajske in 18-letni indijski izzivalec Gukesh Dommaraju pa sta še naprej izenačena. Osma partija se je končala po 51. potezi.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so si z zmago s 121:116 nad Memphis Grizzlies v severnoameriški ligi NBA priigrali četrtfinale pokala v Las Vegasu. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić je pred domačimi navijači dosegel 37 točk, Spencer Dinwiddie in P.J. Washington ml. pa sta v zadnjih minutah zadela za tri in pomagala Dallasu do velikega preobrata.