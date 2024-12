Pregled - svet, 4. 12. (sreda)

PARIZ - Poslanci spodnjega doma francoskega parlamenta so izglasovali nezaupnico vladi premierja Michela Barnierja, ki jo je vložilo zavezništvo levih strank Nova ljudska fronta, potem ko je Barnier s posebnim manevrom izsilil sprejem zakona o proračunu. Temu sta nasprotovali tako levica kot skrajna desnica, ki sta s skupnimi močmi poskrbeli za padec vlade. Barnierjeva manjšinska desnosredninska vlada je tako padla kot prva francoska vlada po letu 1962, ki jo je odneslo glasovanje o nezaupnici, in znova pahnila Francijo v politični kaos in negotovost.

BRUSELJ - Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je po srečanju zunanjih ministrov Nata pozval članice zavezništva, naj Ukrajini zagotovijo dovolj orožja, da bo lahko spremenila potek vojne, saj ruske sile dosegajo uspehe na fronti. Ob tem se je zavzel za zvišanje izdatkov za obrambo, za kar naj bi članice Nata zdaj odštele po dva odstotka BDP, ob povečani proizvodnji orožja po sprejemljivejših cenah.

SEUL - Več tisoč protestnikov je na ulicah Seula pozivalo k odstopu predsednika države Yoon Suk-yeola, ki je v torek sprva razglasil vojno stanje, nato pa po ukrepanju parlamenta ukaz preklical. Opozicija je medtem že vložila predlog za njegovo odstavitev, o katerem bi parlament lahko glasoval že ta konec tedna. Na Zahodu so medtem pozdravili hitro razveljavitev vojnega stanja v državi.

HAMA/DAMASK - Sirske vladne sile so v bližini Hame na zahodu države začele protiofenzivo proti islamistom, ki si prizadevajo prodreti do mesta, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Vojska naj bi upornike potisnila za približno deset kilometrov nazaj. Sedem dni spopadov je po podatkih observatorija doslej zahtevalo najmanj 704 življenj, vključno s 110 življenji civilistov. Med ubitimi je tudi sodelavec nemške tiskovne agencije dpa, sirski fotograf Anas Alharbutli.

TEHERAN - Iran je iz zdravstvenih razlogov za tri tedne izpustil aktivistko za pravice žensk in Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi, ki od novembra 2021 prestaja zaporno kazen, je sporočil njen odvetnik. Družina in podporniki Mohamadi so prepričani, da ukrep ni zadosten ter zahtevajo njeno takojšnjo in brezpogojno izpustitev. Ob tem so opozorili, da se je zdravstveno stanje Mohamadi poslabšalo zaradi neustrezne zdravstvene oskrbe.

ŽENEVA - Združeni narodi v prihodnjem letu za zagotavljanje nujne pomoči potrebujejo dobrih 44 milijard evrov, je sporočil vodja urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev Tom Fletcher. Po oceni OCHA bo prihodnje leto pomoč potrebovalo približno 305 milijonov ljudi. ZN jo bodo lahko zagotovili le nekaj manj kot 190 milijonom v 72 državah, ostali se bodo morali zanesti na dvostransko pomoč in druge humanitarne organizacije.

VATIKAN - Madžarski premier Viktor Orban se je v Vatikanu s papežem Frančiškom in visokima predstavnikoma Vatikana pogovarjal o možnostih za mir v Ukrajini. S Svetega sedeža so sporočili, da so v pogovoru posebno pozornost namenili vojni v Ukrajini, s poudarkom na humanitarnih posledicah. Orban se je srečal še z italijansko premierko Giorgio Meloni, s katero sta se prav tako zavzela za pravičen in trajen mir v Ukrajini.

NEW YORK - Današnje zasedanje Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini, ki so ga sklicale ZDA, se je osredotočilo na usodo ukrajinskih otrok. Ameriška veleposlanica Linda Thomas Greenfield je naznanila sankcije proti petim ruskim državljanom, ki so vpleteni v ugrabitve ruskih otrok, ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je ugrabitve odločno zanikal.

NEW YORK - Za zdaj še neznani storilec je davi sredi Manhattna v New Yorku s pištolo ustrelil in ubil 50-letnega izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona. Policija išče storilca, ki je po napadu pobegnil s prizorišča. Zavarovalnica UnitedHealthcare, ki jo je vodil Thompson, je del ameriške multinacionalne družbe UnitedHealth Group, enega največjih podjetij na področju zdravstva na svetu.

NEW YORK - Demokrat Adam Gray je sinoči v 13. okrožju Kalifornije porazil republikanca Johna Duarteja, kar pomeni, da bodo imeli republikanci v predstavniškem domu zveznega kongresa ZDA tesno večino z 217 sedeži proti 215. Demokrati so tako v končnem seštevku volitev 5. novembra republikancem v predstavniškem domu odvzeli en sedež.

DÜSSELDORF - Nemška policija je davi v okviru akcije, usklajene na evropski ravni, na zahodu in jugozahodu Nemčije izvedla racije proti mreži tihotapcev migrantov, je sporočila njena tiskovna predstavnica. Kot je dejala, so tihotapci migrante z Bližnjega vzhoda in severa Afrike v napihljivih čolnih prevažali na Otok. V akciji so sodelovali še trije uslužbenci Europola in okoli 20 francoskih preiskovalcev.

BOLOGNA - Italijanski organi pregona so v raciji proti neonacistični skupini pridržali najmanj 12 ljudi ter med preiskavo več kot 20 domov zasegli strelno orožje in nože. Operacija proti članom skupine, ki jih sumijo članstva v teroristični organizaciji, širjenja neonacistične propagande, napeljevanja h kaznivim dejanjem na podlagi rasne, etnične ali verske diskriminacije ter posedovanja strelnega orožja. Akcija je med drugim potekala v Bologni, Rimu in Milanu.

VARAŽDIN - Hrvaška policija je začela zaslišanje staršev dveh malčkov, katerih trupli so v torek odkrili zakopani na dvorišču družinske hiše v občini Ljubešćica pri Varaždinu. Starša, stara 38 in 34 let, sta osumljena zanemarjanja in zlorabe treh otrok, zaradi česar sta dva od njih umrla. Njuni trupli naj bi nato zakopala na dvorišču hiše. Vzrok smrti otrok, starih okrog enega leta, uradno še ni znan.

WOLFSBURG - Predsednica sveta delavcev nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen Daniela Cavallo je na sestanku na sedežu podjetja pozvala vodstvo koncerna Volkswagen, naj nekoliko popusti pri svojih načrtih za zmanjšanje stroškov. Vodstvo pa vztraja, da so razmere resne in da so za prihodnost podjetja potrebni nujni ukrepi. Zaradi načrtov vodstva je med drugim v začetku tedna potekala stavka zaposlenih, ki naj bi se ji pridružilo skoraj 100.000 delavcev.

LONDON - 500 novinarjev medijske hiše The Guardian je začelo stavkati proti načrtovani prodaji najstarejšega nedeljskega časnika The Observer, ki naj bi ga od lastnika medijske skupine Guardian Media Group (GMG) Scott Trust kupila skupina Tortoise Media. Dvodnevna stavka je prva v britanski medijski hiši v zadnjih 50 letih. Več deset britanskih javnih osebnosti ji je izrazilo podporo v odprtem pismu.