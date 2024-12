Pregled - šport, 3. 12. (torek)

Ljubljana, 3. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 3. decembra.

KONTIOLAHTI - Biatlonci so v Kontiolahtiju opravili s prvo posamično tekmo sezone. Na skrajšani 15-kilometrski tekmi so Norvežani Endre Stroemsheim, Johannes Thingnes Boe in Sturla Holm Laegreid slavili trojno zmago. Prijetno je s sedmim mestom presenetil slovenski veteran Jakov Fak.

BRATISLAVA - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki jo vodi Milenko Aćimović, bo na evropskem prvenstvu 2025 na Slovaškem igrala v skupini B skupaj z branilko naslova Anglijo, Nemčijo in Češko. Tako je odločil žreb v Bratislavi.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so vknjižili četrto zaporedno zmago. V 10. krogu evropskega pokala so v Stožicah premagali Cluj Napoco iz Romunije s 103:96. Za Ljubljančane je to druga zmaga v nizu v evropskem pokalu, kjer imajo zdaj izkupiček 6-4. Ob tem so dva uspeha zabeležili še v ligi Aba.

REITERALM - Avstrijski smučarski as Marcel Hirscher, ki to sezono po vrnitvi v svetovni pokal tekmuje za Nizozemsko, si je na ponedeljkovem treningu v domačem Reiteralmu strgal križno vez v levem kolenu in že končal sezono.