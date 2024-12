Pregled - svet, 3. 12. (torek)

SEUL - Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je v luči spora z opozicijo, ki je izsilila sprejetje močno okleščenega proračuna, razglasil izredno vojno stanje, ki naj bi bilo po njegovih besedah nujno za zaščito države. Poslanci južnokorejske vladne stranke in opozicije so izglasovali resolucijo, s katero zahtevajo odpravo vojnega stanja. Z enako zahtevo so se pred parlamentom zbrali številni protestniki. Iz sveta so se zvrstili izrazi zaskrbljenosti.

BRUSELJ - Na zasedanju zunanjih ministrov zveze Nato je generalni sekretar Mark Rutte menil, da se je trenutno treba osredotočiti na dodatno podporo Kijevu, ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa sporočil, da ne bodo sprejeli nobenih varnostnih jamstev razen polnopravnega članstva v Natu. Na delu zasedanja, namenjenem Bližnjemu vzhodu, se je ministrom pridružil jordanski kralj Abdulah II.

HAMA - V Siriji so se nadaljevali spopadi med islamističnimi uporniki in sirsko vojsko, osredotočeni zlasti na območje blizu mesta Hama, proti kateremu prodirajo uporniki. Sirske in ruske sile naj bi na območju izvedle več deset zračnih napadov, njihova tarča naj bi bilo tudi mesto Idlib. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je obsodil napade na civiliste, generalni sekretar ZN Antonio Guterres je že v ponedeljek pozval h koncu spopadov.

TBILISI - Gruzijsko ustavno sodišče je zavrnilo zahteve za razveljavitev izida oktobrskih parlamentarnih volitev, ki sta jih vložila predsednica države Salome Zurabišvili in opozicija. Gruzijski premier Irakli Kobahidze je medtem opozicijo obtožil organizacije nasilnih protivladnih protestov, ki so se nadaljevali že šesti dan zapored.

BRUSELJ - Zdravstveni ministri članic EU so podprli priporočilo, katerega cilj je zmanjšati izpostavljenost pasivnemu kajenju in aerosolom. Priporočilo članice EU med drugim spodbuja, naj v skladu s predlogom Evropske komisije razširijo območja prepovedi kajenja na prostem.

BRUSELJ - Srbija in Kosovo lahko članici EU postaneta samo ob normalizaciji odnosov, je po srečanjih s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sporočila nova visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas. Srečali so se pred večerjo, ki jo za voditelje zahodnobalkanskih držav ob začetku mandata pripravil novi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

BEJRUT - V izraelskih napadih na več vasi na jugu Libanona je bilo v ponedeljek ubitih najmanj deset ljudi, potem ko so izraelske sile po lastnih navedbah odgovorile na napad libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah med dogovorjenim premirjem. Premirje med Izraelom in Hezbolahom, o katerem so se dogovorili minuli teden, za zdaj še vedno drži, vendar se obe strani med seboj redno obtožujeta kršitev.

KAIRO - Palestinsko gibanje Hamas in gibanje Fatah, ki ga vodi palestinski predsednik Mahmud Abas, sta se dogovorila o ustanovitvi odbora za povojno upravljanje Gaze, so potrdili pogajalci obeh strani. Fatah naj bi že pristal na predlog o ustanovitvi odbora, zdaj pa ga mora z odlokom potrditi še Abas. Odbor naj bi sestavljalo od 10 do 15 neodvisnih strokovnjakov.

NEW YORK - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek na svojem družbenem mediju Truth Social zagrozil palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas s hudimi posledicami, če do njegove prisege na položaj 20. januarja ne bodo izpustili talcev, ki so jih zajeli med napadom na Izrael oktobra lani. Teh posledic v svoji objavi sicer ni podrobneje opredelil.

WASHINGTON - ZDA so v ponedeljek napovedale nov sveženj vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti 725 milijonov ameriških dolarjev, v katerega so med drugim vključene protipehotne mine, rakete in drugo strelivo. Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna si prizadeva, da bi Kijevu zagotovila čim več pomoči pred nastopom mandata novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa.

HELSINKI - Potem ko sta bila novembra v Baltskem morju poškodovana dva podmorska telekomunikacijska kabla, je bil ponoči na finskem ozemlju poškodovan še en kabel med Finsko in Švedsko. Potem ko so oblasti sprva sumile na sabotažo, je finska agencija za promet ocenila, da bi škoda lahko nastala med gradbenimi deli.

DUBLIN - Na Irskem se po parlamentarnih volitvah, ki so potekale v petek, nadaljevanje vladanja obeta desnosredinskima strankama Fianna Fail in Fine Gael. Glede na končne izide sta doslej vladajoči stranki prejeli skupno 86 od 174 sedežev v parlamentu, kar pomeni, da jima za večino zmanjkata dva sedeža in bosta morali iskati koalicijskega partnerja.

BERLIN - Vodstvo nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) je sporočila, da bodo ločili stranko od podmladka, Mlade alternative (JA), ki jo nemške obveščevalne službe uvrščajo med ekstremistične organizacije. Namesto obstoječega podmladka bi ustanovili novo mladinsko organizacijo, nad katero bi imela stranka več nadzora. Za to morajo še spremeniti statut.

STRASBOURG - Sekretariat bernske konvencije je podprl predlog za spremembo varstvenega statusa volka v okviru mednarodne konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter naravnih habitatov iz strogo zaščitenega v zaščitenega. Sprememba, ki bo začela veljati s 7. marcem 2025, bo članicam omogočala bolj fleksibilno upravljanje s populacijo volka.

WASHINGTON/PARIZ - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal, da se bo udeležil sobotnega odprtja pariške katedrale Notre-Dame, potem ko so jo obnovili po požaru. Srečal se bo tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. To bo Trumpov prvi obisk v tujini po novembrski izvolitvi na položaj, ki ga bo prevzel januarja.

BENETKE - Sodišče je na dosmrtni zapor obsodilo 23-letnika, ki je novembra lani umoril 22-letno bivše dekle. Umor, ki je zaradi brutalnosti pretresel Italijo, je sprožil razpravo o femicidu in proteste ter prispeval k soočenju s problematiko umorov na podlagi spola v državi.

RIM - Okrožno državno sodišče v Trentu je izdalo nalog za aretacijo enega najbogatejših Avstrijcev in ustanovitelja nepremičninskega velikana Signa Reneja Benka, ki se je v začetku leta znašel v stečajnem postopku. Benka, ki ostaja na prostosti, so že zaslišali tirolski kriminalisti.

ZAGREB - Hrvaški sabor je pred v petek predvidenim glasovanje začel razpravo o nezaupnici hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Zahtevo za njegov odpoklic je vložila največja opozicijska stranka SDP po nedavnem razkritju korupcijske afere v zdravstvu in aretaciji zdaj že nekdanjega zdravstvenega ministra Vilija Beroša.

WOLFSBURG - Enodnevni stavki v nemških tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen, ki se je končala zjutraj, se je po navedbah sindikata IG Metall pridružilo skoraj 100.000 delavcev. Z dveurnimi prekinitvami dela so protestirali proti predlaganim nižjim plačam, zaprtju tovarn in množičnemu odpuščanju, ki jih je napovedalo podjetje.