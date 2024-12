Pregled - šport, 1. 12. (nedelja)

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 17. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje 2:0 (1:0). Vodilna ekipa slovenskega prvenstva je v zadnjem obdobju v izjemni formi. Ljubljančani na zadnjih devetih tekmah ne poznajo poraza, od tega so zmagali na osmih tekmah in osemkrat mrežo ohranili nedotaknjeno. Med tednom so v konferenčni ligi ugnali severnoirski Larne in so tik pred napredovanjem v spomladanske izločilne boje.

MYLIN - Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je na uvodnem paralelnem slalomu sezone svetovnega pokala v kitajskem Mylinu zasedel četrto mesto, kar je njegov drugi najboljši rezultat v tej disciplini. Rok Marguč je v kvalifikacijah zasedel 17. mesto, za 16., ki še vodi v finalne boje, je zaostal vsega stotinko sekunde. Žan Košir je v kvalifikacijah povozil količek, zato so ga diskvalificirali, Gloria Kotnik je bila med dekleti 30.

KILLINGTON - Švicarka Camille Rast je prvič v karieri zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Killingtonu. V finalu se je odlično znašla Slovenka Andreja Slokar, ki je z najboljšim slalomom v sezoni pridobila kar 15 mest in ga končala kot deseta. Druga slovenska finalistka Neja Dvornik je osvojila 18. mesto. Tretja Slovenka Ana Bucik Jogan je odstopila že po nekaj zavojih v prvi vožnji.

RUKA - Nemec Andreas Wellinger je zmagal na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v finski Ruki. Zaradi premočnega in spremenljivega vetra so sredi druge serije to prekinili in je veljala zgolj prva serija. Anže Lanišek je končal na 17. mestu. V finalu bi od petih Slovencev nastopil le še Žak Mogel, ki je bil 21. Timi Zajc je tekmo končal na 39. mestu, Domen Prevc je bil 46., Lovro Kos pa 47.

KONTIOLAHTI - Francoski biatlonci so zmagovalci uvodne štafetne tekme svetovnega pokala v Kontiolahtiju na Finskem. Favorizirani Norvežani, ki so si na strelišču privoščili tri poprave, Francozi eno manj, so zaostali kar 25,8 sekunde. Tretji so bili Švedi, četrti Nemci. Slovenci, tokrat brez Jakova Faka, so bili 11.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala doma premagali Runar Sandefjord z 32:30 (16:15). Kljub zmagi so izpadli iz nadaljnjega tekmovanja, saj so na prvi tekmi pred tednom dni na Norveškem visoko izgubili z 28:41.

SEVILLA - Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju serije Ladies European Tour (Let) v Španiji osvojila sedmo mesto, ki si ga je delila še z dvema tekmicama. Zmagala je domačinka Carlota Ciganda z 270 udarci. Babnik si je že v začetku novembra s tretjim mestom je na turnirju v Rijadu zagotovila pravico nastopa na turnirjih evropske serije Let tudi v letu 2025.

PEKING - Deskarji prostega sloga so v Pekingu tekmovali na drugi tekmi svetovnega pokala v disciplini akrobatski skoki. Slovenski predstavnik Naj Mekinc je v svoji skupini zasedel 12. mesto in ostal brez finala.

RUKA - Slovenski nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik, nekdanji mladinski svetovni prvak, je v Ruki prišel do svojega najboljšega dosežka v svetovnem pokalu. V tekmi s skupinskim startom je zasedel 18. mesto, doslej je bil najvišje na 22. mestu. Še drugi dan zapovrstjo se je zmage veselil nemški tekmovalec, Johannesa Rydzeka je na najvišji stopnički zamenjal Vinzenz Geiger. Do točk je z 32. mestom prišel tudi drugi slovenski predstavnik Gašper Brecl.

RUKA - Norvežan Harald Oestberg Amundsen je zmagovalec moške tekme smučarjev tekačev na 20 km s skupinskim startom v Ruki na Finskem. Za njim sta tekmo končala rojaka Jan Thomas Jenssen in Martin Loewstroem Nyenget z zaostankom 0,9 oziroma 1,9 sekunde. Slovenci so bili daleč od elite. Najboljši je bil Miha Šimenc, ki je z 32. mestom osvojil 19 novih točk v svetovnem pokalu. V drugi polovici uvrščenih sta končala Miha Ličef na 54. in Nejc Štern na 73. mestu.

RUKA - Lanska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokal smučark tekačic Američanka Jessica Diggins je bila najmočnejša na ženski 20-kilometrski tekmi s skupinskim startom v Ruki na Finskem. V ciljnem sprintu je ugnala novo vodilno v skupnem seštevku pokala Švedinjo Jonno Sundling za tri desetinke sekunde. Edina Slovenka Anja Mandeljc je z 41. mestom končala krepko v drugi polovici 58 uvrščenih, vseeno pa osvojila deset novih točk v pokalu.

VALENCIA - Kenijec Sabastian Sawe je na svojem prvem maratonu zmagal v Valencii z 2:02:05 ure in je sedaj peti najhitrejši v zgodovini. Svetovni prvak v polmaratonu je dosegel tudi najboljši čas sezone na svetu.

MONTE CARLO - Svetovna atletika je olimpijska prvaka Letsileja Teboga iz Bocvane v teku 200 m in Sifan Hassan iz Nizozemske v maratonu v Monaku razglasila za atleta leta na svetu. Nagradila je tudi štiri druge športnike, ki so še posebej izkazali na olimpijskih igrah v Parizu. V kategoriji "tekmovanja" sta bila okronana svetovna rekorderja Šved Armand Duplantis in Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Poleg Teboga je bila v kategoriji tekmovanj na stadionu nagrajena še Sydney McLaughlin-Levrone, priznanje je prejel tudi Etiopijec Tamirat Tola, olimpijski prvak v maratonu.

SINGAPUR - V dvoboju za naslov svetovnega šahovskega prvaka je v Singapurju izid ostal izenačen, saj sta kitajski branilec naslova Ding Liren in najstniški indijski izzivalec Gukesh Dommaraju po zanimivi partiji remizirala po 46 potezah. Rezultat je po šestih igrah izenačen na 3:3 v točkah, s tem pa se zaokrožuje prvi teden dvoboja. V ponedeljek je drugi prost dan, Kitajec in Indijec bosta dvoboj nadaljevala v torek.