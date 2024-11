Pregled - šport, 30. 11. (sobota)

INNSBRUCK - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tekmi 2. kroga evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem v Innsbrucku premagala Slovaško s 37:24 (18:10) in dosegle prvo zmago. Po četrtkovem porazu proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam z Norveške s 26:33 so v vseh elementih igre zasenčile tekmice s Slovaške.

NOVO MESTO - Rokometaši Krke so na povratni tekmi tretjega kroga evropskega pokala v Novem mestu premagali Poreč z 29:24 (16:10) in se uvrstili v osmino finala. Dolenjska ekipa je na prvi tekmi pred tednom dni na Hrvaškem zmagala s 23:21.

ORMOŽ - Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala doma premagali estonsko Mistro s 35:26 (19:14) in se s skupnim izidom 69:56 uvrstili v osmino finala.

RUKA - Nemec Pius Paschke je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v finski Ruki. Drugi je bil Avstrijec Jan Hörl, tretji pa njegov rojak in branilec velikega globusa Stefan Kraft. Na deveto mesto je s 23. napredoval najboljši Slovenec Timi Zajc. Domen Prevc je bil 15., Anže Lanišek, deveti po prvi seriji, je bil 18., Lovro Kos 22., Žak Mogel pa je končal na 29. mestu.

NEW YORK - Švedinja Sara Hector je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Killingtonu v ZDA. Hrvatica Zrinka Ljutić (+0,54) je bila druga, tretje mesto je pripadlo Švicarki Camille Rast (+1,05). Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik (+1,80) na sedmem mestu, točke je osvojila tudi Ana Bucik Jogan (+3,46) na 17. mestu. Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je zamudila prvo priložnost, da bi se zapisala v zgodovino alpskega smučanja kot prva športnica, ki je zmagala na 100 tekmah svetovnega pokala. V finalu je v ciljni strmini grdo padla in ni končala tekme.

KONTIOLAHTI - Šveda Ella Halvarsson in Sebastian Samuelsson sta zmagovalca uvodne tekme letošnje sezone svetovnega pokala v biatlonu v Kontiolahtiju na Finskem. Na tekmi mešanih parov sta za 10,2 sekunde ugnala Francijo in Nemčijo. Slovenija v postavi Lena Repinc in Jakov Fak je z zaostankom 59 sekund zasedla šesto mesto. Slovensko biatlonsko četverico v postavi Živa Klemenčič, Anamarija Lampič, Miha Dovžan in Toni Vidmar so po slabem strelskem nastopu deklet najboljši v tretji predaji ujeli za krog, s čimer je ostala brez zabeleženega časa na 18. mestu mešane štafete. Po tesnem razpletu je Norveška slavila pred Francijo in Švedsko.

RUKA - Švedinja Johanna Hagström in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca uvodne sprinterske preizkušnje v svetovnem pokalu v smučarskem teku v Ruki na Finskem. V izločilne boje se je od Slovencev prebil tudi mladi Nejc Štern, svoj nastop pa končal v četrtfinalu. Skupno je to Šternu prineslo 17. mesto, tako da se je prvič v karieri zavihtel med prvo dvajseterico v svetovnem pokalu. To mu je uspelo na četrti tekmi, tretji v sprintu.

CELJE - Hokejisti RST Pellet Celja so v alpski ligi gostili Cortino in jo premagali s 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). Celjani so po tretji zaporedni zmagi na lestvici tako prehiteli Cortino. Igralci Sija Acronija Jesenic pa so v istem tekmovanju gostovali pri mladi salzburški zasedbi in jo po podaljšku premagali s 6:5 (3:1, 0:2, 2:2; 1:0).

ČAKOVEC - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Čakovcu sklenila obveznosti za leto 2024. Na prijateljski tekmi je proti Hrvaški igrala 1:1 (1:0). Povedla je v 15. minuti, ko je odbito žogo pod prečko poslala Nina Kajzba. V 86. minuti je Hrvaška izenačila po kotu z leve strani prek Ivane Slipčević.

DOHA - Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Katarja v svetovnem prvenstvu formule 1. V Lusailu je drugo mesto pripadlo njegovemu moštvenemu kolegu Britancu Landu Norrisu, ki je v zadnjih metrih zmago prepustil Piastriju. Tretji je bil Britanec George Russell (Mercedes) Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ki je pretekli konec tedna v Las Vegasu že postal svetovni prvak, je nato dosegel najboljši startni položaj pred nedelksko klasično dirko za veliko nagrado Katarja v svetovnem prvenstvu formule 1.

SINGAPUR - Indijec Dommaraju Gukesh in Kitajec Ding Liren sta remizirala tudi v peti partiji boja za naslov šahovskega svetovnega prvaka v Singapurju. Izid je zdaj poravnan na 2,5:2,5, za naslov pa je treba zbrati 7,5 točke.