Pregled - svet, 30. 11. (sobota)

KIJEV - Da bi dosegli ustavitev najintenzivnejših spopadov, bi morala zveza Nato ponuditi zaščito delom Ukrajine, ki so pod nadzorom Kijeva, je v petek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dele, ki jih je zasedla Rusija, bi nato lahko poskusili dobiti nazaj s pogajanji, je dodal. Kot je sicere poudaril, bi moral Nato najprej ponuditi članstvo celotni državi, vključno z zasedenimi ozemlji.

ALEP - Po sprožitvi obsežne ofenzive proti vladnim silam so islamistični uporniki prevzeli nadzor nad večjim delom mesta Alep,zavzeli so tudi bližnje letališče. Sirska vojska je priznala, da se je iz mesta umaknila, po lastnih navedbah, da bi pripravila protinapad. Zaveznica sirskega režima Rusija je v podporo Damasku izvedla letalske napade na Alep, skupaj z Iranom je izrazila zaskrbljenost zaradi dogajanja.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Na severu Kosova je bil v petek v eksploziji poškodovan kanal, ki dovaja vodo za energetsko oskrbo države ključnima termoelektrarnama in več krajev oskrbuje s pitno vodo. Kosovski premier Albin Kurti je menil, da gre za terorističen napad, za katerim stoji Srbija. Ta je očitke zavrnila kot neutemeljene. Na Kosovu so okrepili varnostne ukrepe, izvedli so več aretacij. Eksplozijo je kot terorističen napad obsodila tudi EU.

DUBLIN - Na Irskem se je začelo štetje glasov po petkovih parlamentarnih volitvah. Izidi vzporednih volitev kažejo na tesno tekmo za zmago med tremi glavnimi strankami - leva Sinn Fein, ki se zavzema za irsko enotnost, je z dobrimi 21 odstotki glasov v rahlem vodstvu pred doslej vladajočima desnosredinskima Fine Gael in Fianna Fail. Končni rezultat zaradi zapletenega volilnega sistema lahko ne bi bil znan še nekaj dni.

TBILISI - V Gruziji so v petek že drugi dan zapored potekali množični protesti proti napovedanemu zamiku pristopnih pogajanj z EU na leto 2028. V Tbilisiju se je zbralo na tisoče ljudi, bilo naj bi jih še več kot dan prej. Več ljudi je bilo ranjenih, več kot 100 jih je policija pridržala. Policija je proti zbranim uporabila tudi vodne topove in solzivec. Predsednica države Salome Zurabišvili je izrazila solidarnost s protesti.

GAZA - V novih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo po navedbah palestinskih virov ubitih več deset ljudi, med njimi blizu Han Junisa na jugu enklave v napadu na avtomobil tudi trije humanitarni delavci. Izraelska vojska je potrdila, da je vsaj eden od ubitih, ki naj bi sodeloval v napadih na Izrael 7. oktobra lani, delal za organizacijo World Central Kitchen (WCK). Ta je začasno prekinila delovanje v Gazi.

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelska vojska je po lastnih navedbah napadla vojaške objekte, ki jih je šiitsko gibanje Hezbolah ob meji s Sirijo uporabljalo pri tihotapljenju orožja v Libanon. Izrael je napade kljub prekinitvi ognja nadaljeval tudi v drugih delih Libanona. Po navedbah libanonskih oblasti so bili v napadu izraelskih sil na jugu države ranjeni trije ljudje.

WASHINGTON/TAIPEI - ZDA so v petek odobrile skupno 385 milijonov dolarjev vredno prodajo orožja Tajvanu. Gre za rezervne dele za vojaška letala F-16 in radarske sisteme ter opremo za taktične komunikacijske sisteme. Tajvanski predsednik se je medtem danes odpravil na prvo pot v tujino, odkar je maja prevzel položaj. Ustavil se bo tudi v ZDA.

BANGKOK/KUALA LUMPUR - V poplavah na jugu Tajske, ki jih je povzročilo močno deževje, je umrlo devet ljudi, več kot 13.000 pa jih je moralo zapustiti domove, so sporočile tajske oblasti. O najmanj štirih smrtnih žrtvah poplava so poročali tudi na severu Malezije, kjer se je na varno umaknilo več kot 120.000 ljudi.

PALM BEACH - Kanadski premier Justin Trudeau je v petek obiskal novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je v ponedeljek njegovi državi ter Mehiki in Kitajski zagrozil s povišanjem carin, če ne ustavijo dotoka mamil in nezakonitih vstopov v ZDA. Trudeau po tem ni odgovarjal na novinarska vprašanja, Trumpova prehodna ekipa pa prav tako ni odgovarjala na medijske prošnje za komentar.

BRASILI - Nekdanji predsednik Brazilije Jair Bolsonaro se želi glede na izjave, ki jih je v petek dal za časnik Wall Street Journal, vrniti na oblast in verjame, da mu bo pri tem pomagal bodoči predsednik ZDA Donald Trump z uvedbo sankcij proti vladi predsednika Luiza Inacia Lule da Silve. Bolsonaro ima prepoved kandidiranja do leta 2030 in se sooča s preiskavo zaradi naklepanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022.

SOLUN - V Solunu so po več kot dveh desetletjih od začetka gradnje odprli prvo progo podzemne železnico s 13 postajami. Čeprav je projekt v drugem največjem grškem mestu tudi zaradi obsežnih arheoloških izkopavanj trajal tako dolgo, da je postal predmet šal, ob odprtju podzemna železnica po oceni številnih velja za eno najlepših na svetu. V postaje so vgradili približno 300.000 artefaktov, med njimi ostanke antičnih cest, stebrov, stenskih elementov in marmornih predmetov.