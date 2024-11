V Novi Gorici srečanje krovnih zvez slovenskih kulturnih društev in organizacij iz matice in sosednjih držav

Nova Gorica, 29. novembra - V novogoriškem kulturnem domu so se danes srečali predstavniki krovnih zvez slovenskih kulturnih društev in organizacij iz matice in sosednjih držav. Na srečanju so med drugim predstavili zveze in ustanove ter iskali možnosti krepitve sodelovanja. Beseda je tekla tudi o Evropski prestolnici kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica 2025.

Kot je ob robu dogodka za STA povedala predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije Maja Jerman Bratec, je bistvo današnjega srečanja predvsem ponovna okrepitev v preteklosti že dobrega sodelovanja. Tudi državna sekretarka urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je spomnila, da so v preteklih letih že ustanovili številne koordinacije, ki služijo prenosu dobrih praks, zato je pozvala k temu, da se to zgodi tudi na področju kulture.

Kot primer dobre prakse je Humar omenila delovanje AGRO-SLOMAK, slovenske kmetijske manjšinske koordinacije, ki združuje krovne kmetijske organizacije vseh štirih zamejstev, v zadnjih letih pa so ustanovili še Zamejsko gospodarsko koordinacijo, ki prav tako združuje krovne gospodarske koordinacije iz vseh štirih sosednjih držav. Prav naslednji teden bo tudi podpis listine o ustanavljanju Zamejske športne koordinacije, ki bo povezala športna društva omenjenega območja.

"Ker se je ta model sodelovanja izkazal za zelo uspešnega, ker omogoča prenos dobrih praks, se mi zdi, da prav kliče po tem, da podobna koordinacija nastane tudi na področju kulture," je dodala državna sekretarka.

Današnjega srečanja so se udeležili predstavniki vseh krovnih kulturnih organizacij iz zamejstva. To so celovški Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza, hrvaška Zveza slovenskih društev, Zveza Slovencev z Madžarske, Zveza slovenskih kulturnih društev in Zveza slovenske katoliške prosvete iz Italije. Ob tem so na Zvezi kulturnih društev na srečanje povabili še dva predstavnika kulturnih domov iz bližnje Gorice, in sicer iz Kulturnega doma Gorica in Kulturnega centra Lojze Bratuž.

Na srečanju so pozornosti namenili tudi EPK, ki se v Novi Gorici skupaj z Gorico začenja v naslednjem letu. Kot je za STA povedala pobudnica Evropske prestolnice kulture in vodja kandidature Neda Rusjan Bric, so od podelitve tega naziva minila štiri leta, od prve ideje za kandidaturo pa še dodatna štiri. Rusjan Bric je spregovorila tudi o sloganu projekta Go! Borderless oz. Pojdimo čezmejno, ki nikakor ni bil izbran naključno.

"Go s klicajem v angleščini pomeni akcijo, nekaj živega, prav tako pa je GO oznaka za obe Gorici in tukajšnji ljudje se s tem identificiramo. Borderless ne prikazuje zgolj meje v fizičnem smislu, ampak smisel brezmejnosti duha in razmišljanja ter brezmejnost brez predsodkov. Prav to najbolj zmoreta kultura in umetnost," je pojasnila.