EPK Nova Gorica-Gorica: Od dediščine preko novega do zelenega in trajnega

pripravila Ksenija Brišar

Nova Gorica, 25. novembra - Nova Gorica in Gorica kot Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025 sta svoj program zgradili na štirih temeljih: dediščina, gradnja novega, preživetje in zelena trajnostnost. S tem sta nekdanja "avstrijska Nica" in njena soseda, zgrajena po drugi vojni, prepričali odločevalce pri Evropski komisiji, da bosta kot prva čezmejna EPK nagovarjali Evropo.