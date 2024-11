Temu glede očitkov ZPS: Pripravljeni smo sodelovati pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti

Ljubljana, 29. novembra - Podjetje Temu je pripravljeno sodelovati pri izboljšanju svojih storitev in odpravi morebitnih pomanjkljivosti, so v trgovcu zapisali v odzivu na četrtkovo opozorilo Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) glede nakupovanja prek njegove spletne tržnice. Ob tem so zagotovili, da se zavzemajo za popolno skladnost z zakoni in predpisi trgov, kjer delujejo.

ZPS je v četrtek opozorila na domnevna tveganja, ki jih prinaša nakupovanje prek kitajske spletne tržnice Temu. Med drugim so na zvezi izpostavili uporabo t. i. temnih vzorcev, ki spadajo med nepoštene in zavajajoče poslovne prakse.

Temu Europe je v današnjem odzivu na opozorilo ZPS glede temnih vzorcev zapisalo, da platformo oblikujejo ob upoštevanju interesov potrošnikov, s ciljem pregledne in zaupanja vredne nakupovalne izkušnje. Ob tem so poudarili, da so svojo storitev aktivno prilagajali lokalnim praksam in željam ter da se zavzemajo za popolno skladnost z zakoni in predpisi trgov, na katerih delujejo.

"Kjer prepoznamo področja za izboljšave, smo pripravljeni sodelovati pri izboljšanju naših storitev in odpravi morebitnih pomanjkljivosti," so zapisali.

V ZPS so obenem opozorili na izsledke testiranj izdelkov, kupljenih prek tržnice Temu, ki so pokazali, da kar 79 odstotkov izdelkov ni ustrezalo pravilom EU o varnosti proizvodov.

V Temu so pojasnili, da imajo vzpostavljen celovit sistem nadzora kakovosti, ki od prodajalcev zahteva, da predložijo ustrezno dokumentacijo. Prav tako izvajajo naključne fizične preglede in proaktivno spremljajo prodajane izdelke.

"Naš proaktivni nadzorni sistem skenira platformo za neskladne izdelke in nemudoma odstranimo vse elemente, za katere sumimo, da ne izpolnjujejo veljavnih standardov," so poudarili in dodali, da obenem hitro ukrepajo na podlagi povratnih informacij potrošnikov o domnevno neskladnih izdelkih.

Potrošniške organizacije prav tako skrbi, kako Temu obdeluje podatke.

Kot poudarjajo v podjetju, Temu ne dostopa do uporabnikovih stikov, fotografij, odložišča ali mikrofona v telefonu, niti nima možnosti ustvarjanja posnetkov zaslona ali odklepanja uporabnikovih naprav.

"Zbiramo le bistvene podatke, ki so potrebni za zagotavljanje in izboljšanje naših storitev, vsi pa so pregledno razkriti na naši spletni strani in v aplikaciji," so še navedli.