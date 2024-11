ZPS opozarja na tveganja pri nakupovanju prek Temuja

Ljubljana, 28. novembra - Nakupovanje prek kitajske spletne tržnice Temu, ki je osvojila potrošnike z izjemno nizkimi cenami in velikimi popusti, s stališča evropskega potrošnika prinaša tveganja in pomisleke glede zaščite potrošniških pravic, varnosti izdelkov in zakonitosti njenih poslovnih praks, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).

Temu s slogani in privlačnimi igrami za pridobitev popustov vabi potrošnike, da na platformi preživijo čim več časa, pri tem pa uporablja t. i. temne vzorce, ki spadajo med nepoštene in zavajajoče poslovne prakse. Med temi so npr. odštevalnik časa ter napisa "Skoraj razprodano" ali "Zadnji kos!", če je izdelek predolgo v nakupovalni košarici. Tudi prirejanje "naključnih" nagradnih iger, ko potrošnik zavrti kolo sreče in za nagrado prejme brezplačen vrednostni bon, pri ljudeh povzroči strah pred izgubo nagrade ali obžalovanje, da te ne bi izkoristili, so danes sporočili iz ZPS.

Danska potrošniška organizacija Forbrugerradet Taenk je avgusta letos objavila teste različnih izdelkov, med njimi izdelkov za otroke (igrače in nosilke za dojenčke), elektronike (adapterji, nadzorne kamere) in kozmetike. "Rezultati so skrb vzbujajoči - kar 79 odstotkov izdelkov ni ustrezalo pravilom EU o varnosti proizvodov," opozarja ZPS.

Temu ni neposreden trgovec, ampak omogoča tretjim osebam, da prodajajo izdelke na njegovi platformi. Hitra poizvedba na platformi pokaže, da kupujete pri podjetjih, ki so večinoma na Kitajskem, pri čemer pa je velikokrat težko vzpostaviti stik z njimi, če gre kaj narobe, pravijo v zvezi potrošnikov.

Dodajajo, da je ena izmed največjih skrbi, kako Temu obdeluje osebne podatke uporabnikov. Njegova politika zasebnosti namreč navaja, da se podatki uporabnikov lahko obsežno delijo tako z matično kot tudi s partnerskimi družbami, opozarjajo v ZPS.