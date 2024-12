Tedenski pregled - Slovenija od 29. 11. do 5. 12.

Ljubljana, 6. decembra - Nekateri dogodki v zadnjih dneh so opoziciji dali povod za vnovične očitke koaliciji glede poslabšanih varnostnih razmer v državi. Premier Robert Golob in nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar sta pričala pred KPK. Prešernova nagrajenca za leto 2025 sta kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov.

PETEK, 29. novembra

LJUBLJANA - Na Poti za Brdom so ponoči v avtu našli ustreljenega moškega. Policija je ugotovila, da je šlo verjetno za mafijski obračun, v katerem je bil umorjen s kavaškim klanom povezani Satko Zovko, ki je bil v preteklosti tudi zaščitena priča, a se je nato varovanju odpovedal. Preiskavo je prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

KOPER/VATIKAN - Papež Frančišek je za novega koprskega škofa imenoval Petra Štumpfa, ki je doslej vodil škofijo Murska Sobota. Umestitev Štumpfa je napovedana za 1. februarja 2025. Štumpf bo z imenovanjem postal četrti škof ordinarij koprske škofije po njeni obnovitvi leta 1977.

LJUBLJANA - Cene življenjskih potrebščin so se novembra na letni ravni zvišale za 1,7 odstotka, je v kasneje popravljeni različici sporočil državni statistični urad. K rasti so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,7-odstotna.

MARIBOR - Nekdanja članica uprave Probanke Milana Lah in nekdanji predsednik uprave Avtotehne Jordan Kocjančič sta na sodišču priznala očitke o zlorabi položaja in pomoči pri tem dejanju v zadevi spornega kreditiranja Avtotehne v letih 2009 in 2010, s katerim naj bi ta pridobila 17,6 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

LJUBLJANA - Višje sodišče je potrdilo 30-letno zaporno kazen Mirku Pilingerju, ki ga obtožnica bremeni, da je septembra 2022 v romskem naselju Brezje v Novem mestu umoril Sabostjana Kovačiča. Delno pa je razveljavilo sodbo Dejanu Novaku, ki naj bi sodeloval pri tem.

PARIZ - Pesnik Aleš Šteger in njegov prevajalec v francoščino Guillaume Metayer sta prejela prestižno francosko nagrado za poezijo Alain Bosquet za prevod pesmi Nad nebom pod zemljo, ki je izšla pri založbi Gallimard.

SOBOTA, 30. novembra

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 35. obletnici akcije Sever, ko so slovenski notranji organi leta 1989 preprečili t. i. miting resnice v Ljubljani in zaščitili demokratične procese, poudarila, da ima akcija pomembno mesto v mozaiku slovenskih prizadevanj za demokratično družbo in lastno državo.

MARIBOR - V Mariborski livarni Maribor, ki je od avgusta v stečaju, bo imelo delo vsaj do konca leta nekaj več kot 170 zaposlenih. Stečajna upraviteljica Katarina Benedik je podaljšala sodelovanje z dvema naročnikoma za dokončanje poslov v skupni vrednosti nekaj manj kot 1,7 milijona evrov.

NEDELJA, 1. decembra

KIJEV - Nova evropska komisarka za širitev Marta Kos je skupaj z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas in predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo že prvi dan delovanja nove komisije obiskala Kijev. Sestali so se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in člani ukrajinske vlade. Kos je napovedala, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da Ukrajina pride do ciljne črte pogajalskega procesa.

LJUBLJANA - V 62. letu je po hudi bolezni umrl režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki je med drugim leta 1991 režiral prvi celovečerni film v samostojni Sloveniji Babica gre na jug. Njegov zadnji film je bil Tartinijev ključ, mladinska detektivska pustolovščina, ki so ga premierno predvajali sredi oktobra.

LJUBLJANA - Končal se je 40. Slovenski knjižni sejem, na katerem se je predstavilo 110 razstavljavcev iz petih držav. Nagrado mira je prejela pisateljica Evelina Umek, veliko nagrado sejma pa knjiga Irene Cerar Svetišča narave.

PONEDELJEK, 2. decembra

LJUBLJANA - Družinski zdravniki in pediatri so v javnem pismu opozorili na posledice načrtovane prenove obračunskih modelov in glavarinskih količnikov, ki naj bi zaživeli januarja 2025, saj po njihovem mnenju povečujejo obremenitve zdravstvenih delavcev ter prinašajo tveganje za zmanjšanje časa, namenjenega bolnikom. ZZZS je navedbe zavrnil, saj naj bi moralo dodatne paciente opredeliti šest od približno 1000 ambulant družinske medicine ter 86 od približno 300 ambulant pediatrije. V Fidesu so ZZZS in ministrstvo za zdravje pozvali, naj mu zagotovita sodelovanje v prenovi sistema količnikov.

KAIRO - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je udeležila mednarodne konference o krepitvi humanitarne pomoči za Gazo, ki so jo organizirali ZN in Egipt. Poudarila je, da je kriza na Bližnjem vzhodu preizkušnja za človečnost in solidarnost. Ob robu konference se je Fajon sestala s kolegi iz Egipta, Libanona in Jordanije ter z višjo koordinatorko ZN za Gazo Sigrid Kaag.

LJUBLJANA - Slovenija obžaluje odločitev Gruzije o napovedanem zamiku pristopnih pogajanj z EU in obsoja nasilje nad protestniki. Kot je na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo, je Slovenija zaskrbljena in še naprej podpira evropska prizadevanja gruzijskega ljudstva.

PORTOROŽ - Slovenijo je obiskala evropska glavna tožilka Laura Kövesi, ki se je udeležila zbora državnih tožilcev. Po pogovorih z generalno državno tožilko Katarino Bergant sta sporočili, da bo Slovenija v drugi polovici 2025 začela postopek za tretjega evropskega delegiranega tožilca. Dan kasneje se je sestala še s pravosodno ministrico Andrejo Katič.

LJUBLJANA - Gibanje za pravice Palestincev, organizacija Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut so vlado pozvali k uvedbi popolnega embarga na vojaško sodelovanje z Izraelom. S tem so se odzvali na novico, da naj bi Slovenija v prihodnjih letih kupila za 30 milijonov evrov izraelskega orožja.

LJUBLJANA - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo odločbe o dodelitvi nadomestila ribičem zaradi izpada dohodka zaradi oteženega in oviranega gospodarskega ribolova v slovenskem morju zaradi spora o meji s Hrvaško. Upravičencem bodo za lani skupno izplačali nekaj več kot 152.810 evrov nadomestil.

LJUBLJANA - Mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol je v sodelovanju z organi pregona iz 40 držav, tudi Slovenije, prijela več kot 5500 posameznikov, osumljenih za sodelovanje pri spletnih prevarah. Ob tem so zasegli za več kot 380 milijonov evrov v kriptovalutah in klasičnih valutah.

LJUBLJANA - Ljubljanski mestni svetniki so na izredni seji dali soglasje k prodajni pogodbi za prostore v Baragovem semenišču. Študentski dom Akademski kolegij bo od Mestne občine Ljubljana odkupilo ministrstvo za visoko šolstvo za 3,7 milijona evrov.

LJUBLJANA - Začel se je 21. mednarodni festival animiranega filma Animateka, na katerem se bo do nedelje predstavilo okoli 300 filmov. Edini slovenski film v glavnem tekmovalnem programu je Tri tičice Zarje Menart, med študentskimi deli pa bosta tekmovala filma Onkraj obraza Anje Resman in Tempomaximus Brine Fekonja.

INNSBRUCK/DUNAJ - Ženska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu premagala Avstrijo s 25:24 in se z osvojenim drugim mestom v skupini E uvrstila v glavni del prvenstva na Dunaju. V prvi tekmi v četrtek proti Nizozemkam so Slovenke izgubile z 22:26.

TOREK, 3. decembra

LJUBLJANA - Upravni odbor Prešernovega sklada je na dan obletnice rojstva pesnika Franceta Prešerna, ki ga tradicionalno obeležujemo kot Ta veseli dan kulture, razkril prejemnika Prešernove nagrade za leto 2025, to sta kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov. Prejemniki nagrad Prešernovega sklada so vizualna umetnica Nika Autor, oblikovalski kolektiv Grupa Ee, glasbenik Tomaž Grom, pisateljica Nataša Kramberger, gledališka režiserka Nina Rajić Kranjac in oblikovalec zvoka Julij Zornik.

LJUBLJANA - Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je dobila podporo matičnega odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Med prednostnimi nalogami je izpostavila prenovo osrednjega komunikacijskega omrežja državne uprave, pripravo krovnega zakona s področja digitalne preobrazbe ter napovedala ukinitev mehanizma za razdeljevanje kupljenih računalnikov, ki je bil eden glavnih očitkov prejšnji ministrici Emiliji Stojmenovi Duh.

LJUBLJANA - V opoziciji menijo, da policija ne obvladuje več varnostnih razmer. Kot razloge navajajo mafijski umor v Ljubljani, neprijavljen shod v BTC in izjavo premiera Roberta Goloba, da ne zaupa policiji. Vodja poslanske skupine NSi, ki je že vložila interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja, Janez Cigler Kralj je zahteval sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve. SDS poziva Poklukarja in generalnega direktorja policije Senada Jušića k odstopu.

BRATISLAVA/RIGA - Minister za obrambo Borut Sajovic je obiskal Slovaško. S kolegom Robertom Kalinakom je govoril o aktualnih varnostnih razmerah v Evropi. Obiskal je tudi pripadnike slovenskega kontingenta, ki delujejo v tamkajšnji Natovi bojni skupini. Dan pred tem se je v Rigi srečal z latvijskim kolegom Andrisom Sprudsom.

BRUSELJ - Ministri za zdravje EU so so podprli priporočilo Sveta EU, katerega cilj je zmanjšati izpostavljenost pasivnemu kajenju in aerosolom. Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je dejala, Slovenija veliko priporočil že upošteva. Glede razširitve območij prepovedi kajenja na prostem je pojasnila, da sprememba nacionalne zakonodaje na tem področju ni v kratkoročnih načrtih.

LJUBLJANA - Skoraj četrt stoletja potem, ko je zavrnila Prešernovo nagrado, je umetnica Svetlana Makarovič iz rok svojega odvetnika Davida Sluge prejela plaketo svoje Prešernove nagrade. Makarovič je Prešernovo nagrado, ki jo je leta 2000 prejela za pesniški opus, zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi pater Marko Rupnik.

LJUBLJANA - Policija je uvedla prekrškovni postopek proti več osebam, nekatere pa še išče, zaradi več kršitev, tudi javnega reda in miru, na neprijavljenem shodu v nakupovalnem središču BTC minuli četrtek, na dan albanske neodvisnosti. Zbralo se je okoli 300 ljudi, ki so mahali z albanskimi zastavami in streljali s slepimi naboji v zrak, več udeležencev je kršilo cestnoprometne predpise.

SREDA, 4. decembra

LJUBLJANA - KPK je v postopku preverjanja domnevno nedovoljenih pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu opravila razgovor s premierjem Robertom Golobom, Bobnarjevo in pričami. Golob je postopek označil za farso, očitke pa je po njegovih besedah v celoti zanikal in ovrgel, tudi Bobnar je po razgovoru dejala, da vztraja pri svojih besedah.

ZAGREB - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je bila na dvodnevnem uradnem obisku na Hrvaškem. Srečala se je s predsednikom hrvaškega sabora Gordanom Jandrokovićem in napovedala intenzivnejše parlamentarno sodelovanje, zavzela pa se je tudi za okrepitev sodelovanja med vladama. Klakočar Zupančič se je sestala tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednikom države Zoranom Milanovićem. Sestala se je tudi s predstavniki slovenske skupnosti.

BRUSELJ - Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob koncu dvodnevnega zasedanja zunanjih ministrov zveze Nato ponovila stališče Slovenije, da se Ukrajina približuje zvezi Nato, a še ni primeren čas za vabilo tej državi v zavezništvo. Generalnega sekretarja Marka Rutteja je pozvala, naj obišče Zahodni Balkan, saj je angažma za varnost v regiji izjemno pomemben tudi za varnost celotnega zavezništva.

LJUBLJANA - Državni proračun je imel do konca novembra 396 milijonov evrov primanjkljaja, brez upoštevanja neposrednega učinka interventnih ukrepov pa bi beležil presežek, je objavil fiskalni svet. Ker naj bi po oceni ministrstva za finance v vsem letu 2024 znašal 1,4 milijarde evrov, v fiskalnem svetu opozarjajo, da se znova odpira možnost za neracionalno porabo ob koncu leta.

LJUBLJANA - Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za revizijo odločitev sodišč na prvi in drugi stopnji, ki sta parcele za izvedbo projekta prenove Plečnikovega stadiona kot pripadajoča zemljišča vrnili naselju Fond, in zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

LJUBLJANA - Dosežki slovenskih četrtošolcev na področju matematične in naravoslovne pismenosti so po mednarodni raziskavi trendov v znanju matematike in naravoslovja TIMSS 2023 nad povprečjem sodelujočih držav, so pa v primerjavi s prejšnjo meritvijo iz leta 2015 na obeh področjih padli (za šest oz. 17 točk). Direktor Pedagoškega inštituta Igor Žagar je rezultate označil za sistemski.

ZREČE - Unior bo postopoma ukinil program strojegradnje in zaprl obrat v Zrečah, v katerem je zaposlenih 155 delavcev. Razlog za to je dejstvo, da obrat že nekaj let posluje z izgubo, ki se povečuje, novih projektov pa ni, je za Forbes Slovenija povedal predsednik uprave Uniorja Robert Vuga.

PARIZ - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je Sloveniji napoved gospodarske rasti za letos znižala z 2,3 na 1,1 odstotka in za leto 2025 z 2,7 na 2,6 odstotka. Toliko naj bi po napovedih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj gospodarska rast znašala tudi v letu 2026.

BRDO PRI KRANJU - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je za obrtnika leta 2024 razglasila Klemna Avguština iz Pečarstva Avguštin, podjetnik leta 2024 pa je postal ustanovitelj in direktor družbe Riko Janez Škrabec. Naziv najstarejšega obrtnika leta so podelili 85-letnemu strojnemu tehniku Petru Slatnarju.

ČETRTEK, 5. decembra

LJUBLJANA - NPU je v Ljubljani prijel tri osebe, osumljene povezav s petkovim umorom na Brdu v Ljubljani. Za eno izmed aretiranih oseb je izdana tudi mednarodna tiralica. Preiskava še poteka, a zdajšnje informacije kažejo, da gre za dejavnost organiziranih kriminalnih združb,je v izjavi za javnost povedal generalni direktor policije Senad Jušić.

LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je zatrdil, da je varnostna situacija v Sloveniji dobra in da policija dobro opravlja svoje delo. Premier Robert Golob je nedavno dejal, da naj bi iz policijskega Centra za varovanje in zaščito (CVZ) uhajale informacije. Izredni nadzor nad delovanjem CVZ je pokazal nekatere napake in nepravilnosti.

VATIKAN/RIM - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila na uradnem obisku v Vatikanu. Sprejel jo je papež Frančišek, govorila sta o svojih prizadevanjih za čim prejšnje končanje konfliktov v Ukrajini, Gazi in drugod po svetu. Sešla se je tudi z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, obisk v Italiji pa sklenila na neformalnem srečanju z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. prvi dan obiska se je Pirc Musar srečala z velikim mojstrom Suverenega malteškega viteškega reda Fra' Johnom Dunlapom.

VALETTA - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je udeležila zasedanja zunanjih ministrov držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki se ga je udeležil tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Ob tem je vnovič obsodila rusko agresijo v Ukrajini ter Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo.

LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog interventnega zakona za zagotavljanje dostopnosti v zdravstvu. Predlog med drugim predvideva podaljšanje nagrajevanja ambulant za neopredeljene in uvaja dodatne specializacije za klinično psihologijo. Potrdila je tudi predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki usklajuje ureditev z odločbo ustavnega sodišča glede pravnih statusov zasebnih zdravstvenih delavcev.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela nacionalni izvedbeni načrt evropskega pakta o migracijah in azilu. Izvajanje pakta bo potekalo preko desetih vsebinskih gradnikov, opredeljenih v skupnem izvedbenem načrtu EU. Za aktivnosti, povezane z izvajanjem pakta o migracijah in azilu, bodo na voljo dodatna sredstva EU.

LJUBLJANA - Vlada je končala postopke odstopa od sporazuma o nakupu 45 vozil boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ki ga je sprejela jeseni 2022. Kot je po seji vlade sporočil njen podpredsednik Matej Arčon, je celoten strošek odstopa od 350-milijonskega posla Slovenijo stal 4,3 milijona evrov.

LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki podaljšuje prehodno obdobje izvajanja pravice do pomoči na domu, vzpostavlja poenostavitve za invalidne osebe in krepi mrežo izvajalcev.