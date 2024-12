Tedenski pregled - svet od 29. 11. do 5. 12.

Ljubljana, 6. decembra - Po izglasovani nezaupnici je odstopil francoski premier Michel Barnier. V Siriji so islamistični uporniki sprožili ofenzivo in zasedli več mest. Korejski predsednik Yoon Suk-yeol je presenetil z razglasitvijo vojnih razmer. Visoka delegacija EU je ob začetku mandata nove Evropske komisije obiskala Ukrajino, v Gruziji so se nadaljevali protesti.

PETEK, 29. novembra

KIJEV - Rusija je izvedla najbolj obsežne napade iz zraka na ukrajinska mesta od začetka vojne. Cilji so bila industrijska in vojaška poslopja ter ključna infrastruktura.

TBILISI - V Gruziji so se začeli protivladni protesti, potem ko je premier Irakli Kobahidze 28. 11. napovedal zamik pristopnih pogajanj z EU na leto 2028. Kobahidze je 2. 12. izključil možnost pogajanj z opozicijo, ki jo je obtožil organizacije proevropske vstaje s financiranjem iz tujine.

HAAG - Južna Afrika je na Meddržavno sodišče (ICJ) vložila tožbo, v kateri Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

DUBLIN - Na parlamentarnih volitvah na Irskem sta največ glasov dobili vladajoči desnosredinski stranki Fianna Fail in Fine Gael, vendar imata dva sedeža premalo za parlamentarno večino in bosta morali iskati koalicijskega partnerja.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Na severu Kosova je bil v eksploziji poškodovan kanal, ki dovaja vodo za energetsko oskrbo države ključnima termoelektrarnama. Kosovski premier Albin Kurti je menil, da gre za teroristični napad, za katerim stoji Srbija. Ta je očitke zavrnila.

SOBOTA, 30. novembra

ALEP - Islamistični uporniki so napadli položaje sirske vojske na severozahodu države in prevzeli nadzor nad Alepom, drugim največjim sirskim mestom. 5. 12. je sirska vojska kljub protiofenzivi, ki so jo sprožili z zavezniki, prvič po letu 2011 izgubila še nadzor nad mestom Hama. Spopadi so v enem tednu terjali več kot 800 žrtev.

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelska vojska je kljub prekinitvi ognja napadla več ciljev v Libanonu. Šlo naj bi za vojaške objekte, ki jih je šiitsko gibanje Hezbolah ob meji s Sirijo uporabljalo pri tihotapljenju orožja v Libanon. Hezbolah je 2. 12. napadel položaje izraelskih sil.

REYKJAVIK - Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Islandiji so največ glasov prejeli opozicijski socialdemokrati, ki so prehiteli vladajočo Stranko neodvisnosti premierja Bjarnija Benediktssona.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bo za direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI imenoval Kasha Patela, ki je bil v preteklosti kritičen do FBI.

NEDELJA, 1. decembra

KIJEV - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in evropska komisarka za širitev Marta Kos so obiskali Ukrajino in ji ob začetku mandata zagotovili podporo pri približevanju EU.

BUKAREŠTA - Na parlamentarnih volitvah v Romuniji so zmagali vladajoči socialdemokrati, na drugem mestu je bilo nacionalistično Zavezništvo za enotnost Romunov. Skrajno desne stranke so skupaj osvojile tretjino glasov.

GAZA - Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je zaradi varnostnih razlogov prekinila dobavo pomoči za prebivalce Gaze prek mejnega prehoda Kerem Šalom.

SEVILLA - Španski premier Pedro Sanchez je bil na kongresu levosredinske socialistične delavske stranke ponovno izvoljen za generalnega sekretarja stranke.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je podpisal odlok o pomilostitvi sina Hunterja Bidna, ki je bil obsojen zaradi laganja pri nakupu pištole in je priznal krivdo za utajo davkov. Zatrdil je, da je bil sin žrtev političnega pregona.

PONEDELJEK, 2. decembra

BUKAREŠTA - Romunsko ustavno sodišče je potrdilo izid prvega kroga predsedniških volitev, na katerih je 24. 11. največ glasov prejel skrajno desni kandidat Calin Georgescu. V drugem krogu se bo 8. 12. pomeril s kandidatko Eleno Lasconi iz zeleno-liberalne reformne stranke USR.

KIJEV - Nemčija bo Ukrajini namenila pomoč v višini 650 milijonov evrov, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal kancler Olaf Sholz. Še naprej je zadržan glede članstva Ukrajine v Natu in dobav nemških raket dolgega dosega Kijevu.

STOCKHOLM - Sto največjih orožarskih podjetij na svetu je v 2023 občutno povečalo prihodke od prodaje orožja, k čemur so v glavnem pripomogli konflikti v Ukrajini in Gazi, ugotavlja poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri).

WOLFSBURG - V nemških tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen so potekale opozorilne stavke in protestni shodi proti predlaganim nižjim plačam, zaprtju tovarn in množičnemu odpuščanju.

WASHINGTON/PEKING - ZDA so napovedale nove omejitve izvoza, s katerimi želijo Kitajski otežiti proizvodnjo naprednih čipov za uporabo v obrambnih sistemih in sistemih umetne inteligence. Peking je 3. 12. napovedal omejitev izvoza bistvenih komponent za izdelavo čipov v ZDA.

BRUSELJ - Belgijsko sodišče je razsodilo, da mora država plačati odškodnino žrtvam prisilnih ločitev rasno mešanih otrok od njihovih družin v času belgijske kolonialne vladavine na ozemlju današnje DR Kongo pred 70 leti.

TOREK, 3. decembra

SEUL - Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je v luči spora z opozicijo, ki je izsilila sprejetje močno okleščenega proračuna, razglasil izredno vojno stanje, kar sprožilo proteste. Po ukrepanju parlamenta je ukaz preklical, opozicija zahteva njegovo odstavitev.

BRUSELJ - Generalni sekretar Nata Mark Rutte je na zasedanju zunanjih ministrov zveze dejal, da se je treba osredotočiti na dodatno podporo Kijevu, ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa sporočil, da ne bodo sprejeli nobenih varnostnih jamstev razen polnopravnega članstva v Natu.

TBILISI - Gruzijsko ustavno sodišče je zavrnilo zahteve za razveljavitev izida oktobrskih parlamentarnih volitev, ki sta jih vložili predsednica države Salome Zurabišvili in opozicija.

STRASBOURG - Sekretariat bernske konvencije je v okviru mednarodne konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter naravnih habitatov potrdil zmanjšanje zaščite volkov. Sprememba bo začela veljati z marcem 2025.

NEW YORK - Demokrat Adam Gray je v 13. okrožju Kalifornije porazil republikanca Johna Duarteja, kar pomeni, da bodo imeli republikanci v predstavniškem domu zveznega kongresa ZDA tesno večino z 217 sedeži proti 215.

WASHINGTON - Ameriško sodišče je potrdilo prvotno odločitev, da razveljavi 56 milijard dolarjev vreden plačilni paket za izvršnega direktorja proizvajalca električnih avtomobilov Tesla Elona Muska.

SREDA, 4. decembra

PARIZ - Francoski parlament je izglasoval nezaupnico vladi premierja Michela Barnierja, ki jo je vložilo zavezništvo levih strank Nova ljudska fronta, potem ko je Barnier 2. 12. s posebnim manevrom izsilil sprejem zakona o proračunu. Padec vlade je podprla tudi skrajna desnica. Barnier je 5. 12. predsedniku Emmanuelu Macronu podal odstopno izjavo, ta je napovedal, da bo v nekaj dneh imenoval novega premierja.

BUKAREŠTA - Romunski obveščevalci so sporočili, da je imel skrajno desni zmagovalec prvega kroga predsedniških volitev Calin Georgescu koristi od kampanje na TikToku, ki je bila podobna operacijam vplivanja, ki si jih poslužuje Rusija.

NEW YORK - Neznani storilec, ki je nato pobegnil, je sredi Manhattna s pištolo ustrelil in ubil izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona. Motiv ni znan, kaže pa, da je bil umor naklepen.

ČETRTEK, 5. decembra

VALLETTA - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov se je udeležil zasedanja zunanjih ministrov držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, kar je bil njegov prvi obisk v kateri od članic EU od začetka vojne v Ukrajini. Ob njegovem govoru je več delegacij zapustilo dvorano.

MOSKVA/WASHINGTON - Načelnika ruske in ameriške vojske Valerij Gerasimov in Charles Brown sta med zaostrovanjem razmer v Ukrajini 27. 11. opravila redek telefonski pogovor, so sporočili iz Moskve in Washingtona. Govorila sta o varnostnih vprašanjih, tudi Ukrajini.

LONDON/TEL AVIV - Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International (AI) je v poročilu zapisala, da Izrael na zasedenem območju Gaze izvaja genocid nad Palestinci. Izrael je ugotovitve zavrnil kot "popolnoma neresnične".

WASHINGTON - Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič v svoji zgodovini dosegla in presegla mejo 100.000 ameriških dolarjev. Vrednost bitcoina raste vse od Trumpove zmage na predsedniških volitvah.