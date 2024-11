Podelili prve certifikate blagovne znamke Unescovega biosfernega območja Škocjanske jame

Divača, 28. novembra - V Parku Škocjanske jame so danes obeležili 20-letnico razglasitve kraškega biosfernega območja, ob čemer so v Divači podelili prve certifikate blagovne znamke Unesco biosferno območje Škocjanske jame - Tu sem doma. Devet dobitnikov certifikata so izbrali, ker pri svojem delu sledijo trajnostnemu razvoju. Nabor ponudnikov želijo še razširiti.