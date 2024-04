Park Škocjanske jame bo začasno vodila Polona Kovačič

Ljubljana/Divača, 17. aprila - Vlada je danes izdala odločbo o razrešitvi Stojana Ščuke z mesta direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame in odločbo o imenovanju Polone Kovačič na mesto vršilke dolžnosti direktorice, in sicer od 7. maja letos do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 12 mesecev.