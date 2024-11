Pregled - šport, 27. 11. (sreda)

LJUBLJANA - Dolgoletni slovenski reprezentant v plavanju Peter John Stevens je najavil, da se z decembrskim svetovnim prvenstvom v Budimpešti poslavlja od aktivnega plavanja. Kot razlog je navedel neurejen finančni status, ki mu ga na Plavalni zvezi Slovenije niso pomagali urediti.

LJUBLJANA - Potem ko je Košarkarska zveza Slovenije pred slabim letom dni izrazila namero o organizaciji ene od skupin evropskega prvenstva 2029 za člane, je danes portal N1 poročal, da je pridobila potrebno soglasje države in mesta. Pri KZS so za STA potrdili omenjeni soglasji in dodali, da za zdaj kandidature za EP še niso prijavili.

MARIBOR - Odbojkarice OTP banke Branik so na prvi tekmi 2. kroga pokala Cev izgubile proti francoski ekipi Vandoeuvre Nancy z 0:3. Povratna tekma bo 10. decembra v Franciji. Iza Mlakar je bila z 12 točkami najboljša pri domačih, Izraelka Valeriia Gamanovich pa z 20 pri gostujoči.

NOVA GORICA - Odbojkarice GEN-I Volleyja so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala challenge tesno izgubile proti romunski zasedbi Targoviste z 2:3 v nizih. Povratna tekma bo na sporedu 11. decembra v Romuniji. Pri romunski ekipi je Priscilla Schlegel Mosegui dosegla 21 točk. Pri domačih je 13 točk dosegla Žana Godec.

GRADEC - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 22. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili z ekipo Graz99ers z 1:3.

LJUBLJANA - V današnjih tekmah nogometne lige prvakov je beograjska Crvena zvezda premagala Stuttgart s 5:1. Timi Max Elšnik je igral celo tekmo in podal za tretji in peti gol Crvene zvezde, Vanja Drkušić pa ni igral za beograjski klub. Sturm Gradec je Girono premagal z 1:0, Tomi Horvat je za graško ekipo igral od 65. minute, Jon Gorenc Stanković pa od 76. Monaco je izgubil z Benfico z 2:3, Aston Villa in Juventus sta igrala 0:0, Celtic in Brugge 1:1, Bologna je izgubila z Lillom z 1:2. V osrednji tekmi večera je Liverpool premagal Real Madrid z 2:0, PSV Eindhoven Šahtar Doneck s 3:2, Dinamo Zagreb pa je izgubil z Borussio Dortmund z 0:3.

RIM - Mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je zlati deček nogometnega leta 2024, so danes razkrili na novinarski konferenci v Torinu. Nagrado za najboljšega mladega igralca od leta 2003 podeljuje italijanski strokovni časnik Tuttosport. Lani jo je dobil Anglež Jude Bellingham.

MONZA - Vodstvo formule 1 je na spletni strani objavilo, da je z organizatorji tekmovanja v Monzi podaljšalo pogodbo do vključno leta 2031. Po starem dogovoru bi legendarni stezi severno od Milana pogodba prenehala veljati po koncu naslednje sezone.

SINGAPUR - Indijski najstnik Dommaraju Gukesh je v tretji partiji za naslov šahovskega svetovnega prvaka v Singapurju premagal Kitajca Dinga Lirena, potem ko se je 32-letnemu branilcu naslova iztekel čas s črnimi figurami. Trenutni izid je zdaj poravnan na 1,5:1,5, za naslov pa je treba zbrati 7,5 točke.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Houstona so v severnoameriški ligi NBA ponoči šele po podaljšku ugnali Minnesoto s 117:111 ter dosegli 13. zmago v sezoni, s katero so se izenačili z vodilno ekipo zahoda Oklahoma City Thunder. Za zmago zdaj zaostaja Golden State.

BOSTON - Kanadski hokejist Jake DeBrusk je ob vrnitvi v Boston v dresu Vancouver Canucks dosegel gol z igralcem več in v severnoameriški ligi NHL popeljal goste do zmage z 2:0 nad domačimi kosmatinci. Izkazal se je tudi vratar Kevin Lankinen, ki je zbral 32 obramb, Vancouver pa na zahodu ostaja mesto pred Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.