Pregled - svet, 27. 11. (sreda)

STRASBOURG - Nova Evropska komisija pod vodstvom nemške političarke Ursule von der Leyen je uspešno prestala še zadnjo oviro v Evropskem parlamentu, tako da bo lahko v nedeljo nastopila petletni mandat. Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu novo komisijo potrdili s 370 glasovi za, 282 proti in 36 vzdržanimi. To je najnižja podpora komisiji od leta 1993, ko je Evropski parlament prejel pravico do soodločanja pri njenem imenovanju. "Danes je dober dan za Evropo, saj je glasovanje pokazalo, da sredina stoji," je po glasovanju povedala von der Leyen.

BEJRUT/TEL AVIV - Po več kot letu dni spopadov je v veljavo stopil dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom, ki predvideva umik izraelske vojske iz Libanona, borci Hezbolaha pa naj bi se premaknili severno od reke Litani. Spopadi so od oktobra lani po podatkih libanonskih oblasti zahtevali najmanj 3823 življenj v Libanonu, več kot 900.000 ljudi pa je zapustilo svoje domove. Na izraelski strani medtem poročajo, da je bilo ubitih najmanj 82 vojakov in 47 civilistov. V svetu so dogovor pozdravili. Mnogi so prepričani, da bi se napori sedaj morali vložiti tudi v končanje vojne v Gazi.

GAZA - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je z Izraelom pripravljeno doseči dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je sporočil predstavnik gibanja ter pozdravil dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah v Libanonu. Hamas sicer vztraja pri svojih pogojih, ki med drugim vključujejo umik izraelske vojske iz Gaze.

TEL AVIV/PARIZ - Izrael je napovedal pritožbo zoper naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, ki ju je minuli teden izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC). Francosko zunanje ministrstvo je sprejelo stališče, da za Netanjahuja v tem primeru veljajo določbe o imuniteti. Pariz je to stališče po poročanju izraelskih medijev sprejel na zahtevo Izraela, ki je s tem pogojeval francosko vključenost v dogovor o prekinitvi ognja v Libanonu.

HAAG - Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan je zahteval izdajo naloga za prijetje vodje mjanmarske vojaške hunte Mina Aunga Hlainga zaradi deportacij in preganjanja muslimanskih Rohingov ter zločinov proti človečnosti. Zahteva se nanaša na zločine med avgustom in decembrom leta 2017. To je prva zahteva ICC za izdajo naloga za prijetje visokega predstavnika mjanmarske vlade.

MADRID - Španski premier Pedro Sanchez je v parlamentu zagovarjal ravnanje vlade pri ukrepanju ob nedavnih katastrofalnih poplavah s številnimi smrtnimi žrtvami. Obenem je napovedal nov sveženj pomoči v višini skoraj 2,3 milijarde evrov za prizadete v poplavah, ki so konec oktobra opustošile jugovzhod Španije.

BRATISLAVA - Slovaški premier Robert Fico je sporočil, da bo maja prihodnje leto obiskal Moskvo in se udeležil slovesnosti ob obeležitvi 80. obletnice zmage nad nacisti med drugo svetovno vojno. Kot je dejal, je sprejel povabilo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

NEW YORK - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v torek sporočil, da bo na položaj trgovinskega predstavnika ZDA v svoji vladi imenoval Jamiesona Greera, sicer nekdanjega šefa kabineta in varovanca trgovinskega predstavnika iz prve Trumpove vlade Roberta Lighthizerja. Po Trumpovih besedah se bo osredotočal na zajezitev trgovinskega primanjkljaja, obrambo ameriške predelovalne industrije, kmetijstva in storitev ter odpiranje izvoznih trgov.

TIRANA - Nekdanjega albanskega predsednika in premierja Salija Berisho so izpustili iz hišnega pripora, je sporočilo posebno sodišče za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Berishi so hišni pripor odredili decembra lani, ker se ni pojavil na sodišču v zvezi s preiskavo korupcije. Berisha obtožbe zavrača in jih označuje kot politične. Po njegovih besedah naj bi jih sprožil socialistični premier Edi Rama.

NOVI SAD - Višje sodišče v Srbiji je odpravilo pripor za nekdanjega ministra za gradbeništvo Gorana Vesića, ki so ga prijeli v povezavi s smrtonosno nesrečo na novosadski železniški postaji 1. novembra. Kot je pojasnilo sodišče, za zdaj namreč ne obstaja utemeljen sum, da je Vesić storil hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost.

ALEP - Islamistična oborožena skupina Hajat Tahrir al Šam, ki jo vodi nekdanja sirska veja teroristične mreže Al Kaida, je nepričakovano napadla položaje sirske vojske v severozahodni provinci Alep, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Spopadi so zahtevali več kot 50 življenj. Na podeželskih območjih blizu mesta Idlib naj bi bili ubiti tudi najmanj štirje civilisti. Velik del istoimenske pokrajine sicer nadzoruje omenjena skupina.

DIYARBAKIR - Turške oblasti so prijele več kot 230 ljudi, med njimi 12 novinarjev, pesnikov in pisateljev. Cilj racij v 30 provincah je bilo pridržanje kurdskih aktivistov in domnevnih članov terorističnih organizacij, je sporočilo turško notranje ministrstvo. Racije sledijo novemu valu napadov na sirske in iraške Kurde.

LUXEMBOURG - Splošno sodišče EU je zavrnilo tožbo družbe Nord Stream 2 zoper direktivo, s katero so se pravila za plinovode na notranjem trgu razširila na plinovode iz tretjih držav. Tožnik je zahteval, da se del plinovoda med Rusijo in Nemčijo izvzame iz predpisov EU, a bi to po oceni sodišča vodilo v izkrivljanje konkurence in negativno vplivalo na oskrbo.

WINDHOEK - V Namibiji so potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Za favoritinjo za predsedniški položaj velja kandidatka vladajoče stranke Swapo, dosedanja podpredsednica Netumbo Nandi-Ndaitwah, ki bi lahko v primeru zmage postala prva predsednica te afriške države. Med volilnimi obljubami 72-letne Nandi-Ndaitwah je boj proti visoki brezposelnosti mladih in obsežne naložbe v zeleno energijo, kmetijstvo in infrastrukturo.