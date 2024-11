Pregled - šport, 26. 11. (torek)

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so v zadnjem krogu skupinskega dela evropske lige premagali španski Ademar iz Leona z 28:25 (14:10). Slovenski prvaki so končali evropsko pot v sezoni 2024/25, potem ko so v skupini A osvojili tretje mesto. Na šestih tekmah so premagali Ademar in remizirali z danskim Gudmejem ter doživeli štiri poraze: dvakrat proti švicarskemu Kriensu, po enkrat pa proti Gudmeju in Ademarju.

BUDIMPEŠTA - Nekdanja slovenska judoistka Urška Žolnir Jugovar nadaljuje udejstvovanje v športu. Na sobotnem rednem kongresu evropske zveze EJU v Budimpešti so olimpijsko prvakinjo iz Londona 2012 med člani izvršnega odbora imenovali za glavno športno direktorico krovne evropske zveze.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak je s svojim Atleticom iz Madrida v 5. krogu gostoval v Pragi pri Sparti in zmagal s 6:0. Kenan Bajrić je s Slovanom iz Bratislave proti Milanu izgubil z 2:3. Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla je v gosteh proti Interju izgubil z 0:1.

ATLANTA - Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih je prvi zvezdnik Luka Dončić izpustil še tretjo tekmo zaradi poškodbe zapestja, so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Atlanti. Veteran Kyrie Irving je 22 od svojih skupno 32 točk dosegel v drugem polčasu, dodal sedem skokov in šest podaj ter popeljal Dallas do zmage nad domačimi jastrebi s 129:119. Kratkohlačniki so tokrat gostovali v Denverju in visoko, s 145:118 premagali domača zlata zrna, pri katerih Slovenca Vlatka Čančarja zaradi poškodbe sploh ni bilo v ekipi.

SAN JOSE - Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL doživeli visok poraz v gosteh pri pacifiških tekmecih San Jose Sharks. Morski psi so po odlični zadnji tretjini kalifornijske tekmece premagali s kar 7:2 in jim prizadejali enega najhujših porazov. Slovenski as Anže Kopitar je bil udeležen pri obeh golih kraljev - kot podajalec in strelec.

SINGAPUR - Kitajec Liren Ding in Indijec Gukesh Dommaraju sta odigrala drugo partijo v boju za naslov najboljšega šahista na svetovnem prvenstvu v Singapurju. Po dveh partijah je izid v tem obračunu na strani kitajskega igralca. Druga partija se je končala z remijem po 23 potezah. Ding, ki je prvo partijo s črnimi figurami dobil po 42 potezah, vodi z 1,5:0,5.

MIAMI - Ameriška nogometna ekipa v ligi MLS Inter Miami, kjer igra argentinski supezvezdnik Lionel Messi, je na mesto trenerja imenovala Argentinca Javierja Mascherana.

MONTE CARLO - Grški košarkarski strokovnjak Vasilis Spanulis je novi trener Monaca. Dvainštiridesetletni selektor grške reprezentance je z vodstvom kluba iz kneževine podpisal pogodbo do leta 2026 z možnostjo podaljšanja za leto dni.