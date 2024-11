Pregled - svet, 26. 11. (torek)

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je pripravljen sprejeti ameriški predlog za premirje s Hezbolahom. Zaenkrat ni jasno povedal, ali je predlogu naklonjen tudi varnostni kabinet, ki o tem še razpravlja. Izraelski mediji poročajo, da kabinet predlog podpira. Predlog dogovora vključuje 60-dnevno prehodno obdobje, med katerim bi se izraelska vojska umaknila z juga, tja pa bi prišle libanonske državne oborožene sile. Borci Hezbolaha naj bi se umaknili severno od reke Litani.

BEJRUT/GAZA - Izraelska vojska je izvedla nov obsežen napad na Bejrut. Pred začetkom seje izraelskega varnostnega kabineta, kjer razpravljajo o sporazumu o prekinitvi ognja z libanonskim gibanjem Hezbolah, je izraelska kopenska invazija dosegla tudi reko Litani. Izrael napade nadaljuje tudi v Gazi, kjer so ubili najmanj 22 ljudi.

WASHINGTON - Posebni tožilec Jack Smith je v ponedeljek sporočil, da se je odločil opustiti kazenske postopke proti Donaldu Trumpu, ki je bil 5. novembra izvoljen za naslednjega predsednika ZDA. Sodnica Tanya Chutkan je njegovi zahtevi za opustitev kazenskega postopka zaradi domnevnega spodkopavanja izida predsedniških volitev leta 2020 ugodila, a na način, da se ga lahko obnovi, ko bo Trump čez štiri leta zapustil Belo hišo. Na odločitev sodišča čaka še zahteva Smitha za opustitev primera odtujitve zaupnih dokumentov.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek Mehiki, Kanadi in Kitajski zagrozil s povišanjem carin že prvi dan, ko bo nastopil položaj, če ne izpolnijo njegovih zahtev glede ustavitve nezakonitih prestopov meje in tihotapljenja drog. Za Kanado in Mehiko bi uvedel 25-odstotne carine na vse izdelke, Kitajski pa bi že veljavne povišal za deset odstotkov. Kanada in Kitajska sta v odzivu svoje trgovinske odnose z ZDA označili kot obojestransko koristne.

MOSKVA/LONDON - Ruske oblasti so več ministrom britanske vlade prepovedale vstop v državo, s čimer so se po lastnih besedah odzvale na rusofobno politiko Londona. Ob tem je Moskva zaradi domnevnega vohunjenja iz države izgnala neimenovanega britanskega diplomata, kar so na Otoku obsodili. Zaostrovanje diplomatskih odnosov med Rusijo in Združenim kraljestvom v senci vojne v Ukrajini poteka že dalj časa.

KIJEV - Ruska vojska je ponoči več ukrajinskih regij napadla z 188 brezpilotnimi letalniki in štirimi raketami, so sporočile ukrajinske sile in dodale, da gre za rekordno število izstreljenih dronov. Napadi so poškodovali številne objekte in kritično infrastrukturo. V kasnejšem medsebojnem obstreljevanju na ozemlju Ukrajine je bilo ubitih najmanj šest ljudi.

BRUSELJ/MOSKVA/LONDON - Zaveznice so med zasedanjem Sveta Nato-Ukrajina ponovno potrdile podporo Kijevu v boju proti ruski agresiji, so sporočili iz Nata. Do srečanja je prišlo po ruski izstrelitvi balistične rakete srednjega dosega prejšnji teden. Rusija je ob stopnjevanju napetosti Ukrajini zagrozila z novimi povračilnimi ukrepi. Britanski zunanji minister David Lammy pa je v luči razprav o morebitni napotitvi vojakov v Ukrajino zatrdil, da njegova država ne bo poslala svojih enot v Ukrajino.

DUNAJ - Avstrijski kancler Karl Nehammer je v telefonskem pogovoru z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v ponedeljek zvečer omenil tradicijo Avstrije kot posrednice v dialogu med državami. Dunaj se je znova ponudil kot možno prizorišče mirovnih pogajanj za končanje vojne v Ukrajini.

ANKARA/ERBIL - Turška vojska je izvedla nov val napadov na položaje kurdskih borcev na severu Sirije in Iraka, je sporočilo obrambno ministrstvo v Ankari. Napadi poglabljajo že tako perečo humanitarno krizo na območjih, kjer se med drugim soočajo s pomanjkanjem vode.

TOKIO - V vesoljskem centru Tanegashima na jugozahodu Japonske je odjeknila eksplozija, ki je povzročila požar in preprečila testiranje nove japonske rakete na trdo gorivo Epsilon S. Nesreča ni zahtevala žrtev, je pa zadala udarec japonskemu vesoljskemu programu in bi lahko zavlekla načrtovano izstrelitev nove rakete.

KAIRO - Reševalci so dan po nesreči turistične ladje, ki je v ponedeljek potonila ob obali Rdečega morja v Egiptu, našli štiri trupla in tri preživele, je sporočil guverner rdečemorske regije Amr Hanafi. Pogrešajo še devet ljudi z ladje, na kateri je bilo 44 turistov in članov posadke. Iskanje preostalih pogrešanih se medtem nadaljuje.

VILNIUS - V Litvi se nadaljuje preiskava ponedeljkove letalske nesreče, v kateri je umrl en član posadke, trije pa so bili ranjeni. Policija je v okviru preiskave za eno uro zaprla vzletno-pristajalno stezo letališča v Vilniusu. Predsednik države Gitanas Nauseda pa je ljudi pozval, naj se vzdržijo špekulacij o vzroku strmoglavljenja letala.

DŽAKARTA - Indonezija je v ponedeljek zavrnila 100 milijonov dolarjev vredno ponudbo ameriškega tehnološkega velikana Apple, s katero je ta želel doseči, da bi indonezijska vlada odpravila prepoved prodaje Applovega pametnega telefona iPhone 16 v državi. Oblasti so pojasnile, da ponudba ne ustreza zahtevanim pogojem pravičnosti.