Na okrogli mizi o dosežkih in izzivih pri varstvu narave

Ljubljana, 26. novembra - Slovenija je lahko ponosna na številne dosežke na področju varstva narave, ki pa nikakor ne pomenijo, da je ne čaka več veliko dela, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi v okviru današnjega nacionalnega posveta. Pozvali so k boljšemu razumevanju narave in prilagajanju njenim zakonitostim ter izpostavili pomen učinkovitega financiranja.