Pregled - šport, 25. 11. (ponedeljek)

KOPER - Slovenska košarkarska reprezentanca se je že uvrstila na evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Latvija, Ciper, Poljska in Finska. To so si varovanci selektorja Aleksandra Sekulića zagotovili z današnjo zmago proti Portugalski s 83:82 ter po slavju Izraela proti Ukrajini z 88:75. V Kopru je proti Portugalcem največ točk za Slovenijo dosegel Klemen Prepelič, in sicer 31, od tega tudi odločilna prosta meta za končni izid. Slovenijo do konca kvalifikacij čakata še dve tekmi.

MIAMI - Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih zaradi poškodbe zapestja še naprej manjka prvi zvezdnik Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA na Floridi doživeli poraz. Tokrat so gostovali pri Miami Heat in po podaljšku izgubili s 118:123. Pri gostiteljih je bil najbolj razigran Jimmy Butler, ki je s 33 točkami dosegel svoj strelski rekord sezone. Naslednja tekma Dallas čaka v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bo niz treh gostovanj sklenil v Atlanti.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je potrdil, da je podaljšal pogodbo s pomembnima slovenskima mladcema, branilcem in kapetanom Marcelom Ratnikom ter napadalcem Dinom Kojićem. Prvi je podaljšal do leta 2028, drugi pa do leta 2029.

LJUBLJANA - Kolesarska ekipa UAE je pripeljala novo okrepitev. Ekipi, v kateri pedala vrti tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, se je pridružil Danec Julius Johansen. Gre za nekdanjega ekipnega svetovnega prvaka v dirkališčnem kolesarstvu na velodromu, so potrdili na spletni strani ekipe.

SINGAPUR - Kitajec Liren Ding je uspešno začel šahovsko svetovno prvenstvo v Singapurju. Čeprav so strokovnjaki vlogo favorita namenili 18-letnemu izzivalcu, Indijcu Gukeshu Dommarajuju, pa je 14 let starejši Kitajec prvo partijo s črnimi figurami dobil po 42 potezah ter povedel z 1:0. Druga partija bo v torek, zmagal bo tisti, ki bo prvi zbral 7,5 točke.