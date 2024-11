Pregled - svet, 25. 11. (ponedeljek)

BEJRUT - Izraelska vojska je izvedla nove napade tako na prestolnico Bejrut kot na jug Libanona, kjer je bilo po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 15 ljudi. Po poročanju ameriškega medija Axios naj bi bila Izrael in libanonski Hezbolah blizu dogovora o prekinitvi ognja, ki bi vključeval 60-dnevno prehodno obdobje, med katerim bi se izraelska vojska umaknila z juga. K sklenitvi dogovora so znova pozvali Združeni narodi.

GAZA - Ljudje v Gazi so v hudi stiski, saj se ob izraelskih napadih soočajo še s prihajajočo zimo, je opozorila agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Na območjih, ki so bila zaradi močnega deževja poplavljena, je ogroženih okoli pol milijona ljudi. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na eno od zadnjih dveh delno delujočih bolnišnic na severu Gaze, Kamal Advan v Bejt Lahiji. V zadnjih 48 urah je bilo tam ranjenih 14 ljudi, med njimi sta direktor bolnišnice ter zdravniško in medicinsko osebje, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

BUKAREŠTA - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Romuniji je presenetljivo slavil skrajno desni nestrankarski kandidat Calin Georgescu. Po preštetju skoraj vseh glasovnic je zbral 22,94 odstotka glasov in se bo v drugem krogu pomeril z Eleno Lasconi, ki je prejela 19,17 odstotka podpore. Aktualni premier Marcel Ciolacu je na koncu pristal na tretjem mestu. 62-letni Georgescu, ki velja za naklonjenega Rusiji, je v zadnjih dneh vodil intenzivno kampanjo, v kateri je pozval k ukinitvi pomoči Ukrajini. Skeptičen je tudi glede članstva Romunije v zvezi Nato.

GRADEC - Na nedeljskih deželnih volitvah na avstrijskem Štajerskem je prepričljivo zmagala skrajno desna svobodnjaška stranka (FPÖ) s 34,8 odstotka glasov. Doslej vladajoča ljudska stranka (ÖVP) je prejela 26,8 odstotka podpore, na tretjem mestu pa so glede na delne izide socialdemokrati (SPÖ) z 21,4 odstotka. V deželni parlament so se uvrstili še Zeleni, Neos in komunistična stranka (KPÖ). FPÖ je tako prvič zmagala na deželnih volitvah na Štajerskem in bo tudi prvič dosegla večino v deželnem parlamentu zunaj avstrijske Koroške.

ZAGREB - Sodišče v Zagrebu je odpravilo preiskovalni pripor nekdanjemu hrvaškemu zdravstvenemu ministru Viliju Berošu, ki se bo pred obtožbami o korupciji branil s prostosti. Beroš vztraja, da je nedolžen in da bo to dokazal na sodišču. Ob izhodu iz zapora je zbranim novinarjem povedal, da ni jezen na nikogar ter da se institucijam zahvaljuje, ker opravljajo svoje delo.

MONTEVIDEO - V drugem krogu volitev je bil za predsednika Urugvaja v nedeljo izvoljen kandidat levice Yamandu Orsi. V tesni bitki je premagal Alvara Delgada iz vladajoče desnosredinske koalicije. Urugvajci so predsednika izvolili v drugem krogu, potem ko v prvem konec oktobra noben od kandidatov ni osvojil potrebne večine glasov.

RIM - Zunanji ministri držav skupine G7 so se sestali na dvodnevnih pogovorih, na katerih bodo med drugim govorili o Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Ena od tem bo tudi nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. V razpravi o aktualnih mednarodnih vprašanjih se jim bodo pridružili tudi kolegi iz več drugih držav.

KIJEV - Ukrajinski droni so zadeli energetski objekt v ruski regiji Kaluga, je sporočil vir iz ukrajinske vojaške obveščevalne službe (GUR). Rusija je medtem nadaljevala napade na Ukrajino. V mestu Harkov je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 25 ljudi.

BERLIN - Izvršni odbor nemških socialdemokratov (SPD) je vodjo aktualne vlade Olafa Scholza potrdil kot kandidata za kanclerja na februarskih predčasnih volitvah. Člani SPD bodo kandidaturo trenutnega kanclerja potrdili na kongresu stranke 11. januarja. Kot protikandidat se je do nedavnega omenjal obrambni minister Boris Pistorius, najpriljubljenejši minister v vladi, ki pa je izjavil, da si tega ne želi, in podprl Scholza.

BERLIN - Nemški industrijski velikan Thyssenkrupp namerava v jeklarski enoti do leta 2030 ukiniti približno 5000 delovnih mest, še 6000 delovnih mest pa prepustiti zunanjim izvajalcem. Delovna mesta nameravajo ukiniti tako v proizvodnji kot administraciji.

VILNIUS - V bližini letališča v litovskem Vilniusu je davi strmoglavilo tovorno letalo logistične družbe DHL. Umrl je najmanj en človek, trije so poškodovani, so sporočili reševalci. Letalo naj bi padlo tik ob stanovanjsko hišo, kjer pa ni bilo poškodovanih. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, policija pa ne izključuje možnosti, da je šlo za terorizem. V DHL so sporočili, da zaenkrat ni dokazov, da so bili na letalu sumljivi paketi.

ATENE - V brodolomu čolna severno od otoka Samos v Egejskem morju je življenje izgubilo osem migrantov, je sporočila grška obalna straža, ki je ob tem iz morja rešila skoraj 40 ljudi. Po ločenem brodolomu pri otoku Lezbos je obalna straža našla eno truplo.

KAIRO - Ob egiptovski obali Rdečega morja je potonila turistična ladja z 31 turisti in 13 člani posadke, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med iskanjem so v bližini mesta Marsa Alam rešili 28 ljudi, pogrešajo jih še 16. Turistična ladja je bila namenjena prevozu turistov in potapljačev h koralnim grebenom. Na krovu so bili državljani Belgije, Združenega kraljestva, Kitajske, Finske, Nemčije, Irske, Poljske, Slovaške, Španije, Švice in ZDA.

TBILISI - Po spornih oktobrskih volitvah, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje, se je na ustanovnem zasedanju sestal nov gruzijski parlament. Predsednica države Salome Zurabišvili, ki na ustavnem sodišču izpodbija izid volitev, je sejo označila za neustavno, opozicija pa jo je bojkotirala.

AVIGNON - Francoski tožilci so zahtevali najvišjo možno 20-letno zaporno kazen za Dominiqua Pelicota, ki je obtožen omamljanja in posiljevanja svoje nekdanje žene Gisele Pelicot. Ob tem so poudarili, da bi sojenje, ki je pretreslo francosko družbo, moralo temeljito spremeniti odnose med moškimi in ženskami.