Pregled - šport, 24. 11. (nedelja)

Ljubljana, 24. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 24. novembra.

LILLEHAMMER - Avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl je zmagovalec druge posamične tekme nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenci se niso najboljše znašli, med dobitnike točk sta se prebila le dva. Na koncu je Anže Lanišek zasedel 15. mesto, Timi Zajc pa je končal mesto za njim.

LILLEHAMMER - Nemka Katharina Schmid je zmagovalka druge posamične tekme sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk v norveškem Lillehammerju, skupno je slavila 16. zmago v karieri. Do točk so danes prišle le tri Slovenke. Zmagovalka sobotne tekme Nika Prevc je zasedla 11., Ema Klinec 13. in Nika Vodan 25. mesto.

INNSBRUCK - Francoz Clement Noel je ubranil vodstvo po prvi vožnji ter zmagal še na drugem slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Gurglu. Edini Slovenec Klemen Kosi se na prvi tekmi v svetovnem pokalu po štirih letih ni uvrstil med dobitnike točk.

TALLINN - Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala v Tallinnu premagali Mistro s 34:30 ter si tako pred povratno tekmo priigrali lepo prednost za preboj med najboljših 16.

SANDEFJORD - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala v gosteh izgubili proti Runarju Sandefjordu z 28:41. Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo ob 16. uri v Celju.

NOVA GORICA - Nogometaši Primorja so v 16. krogu Prve lige Telemach premagali Maribor z 2:0 (1:0). Pred tem je vodilna Olimpija z 1:0 (0:0) v gosteh ugnala Muro.

ASIAGO - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 21. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili proti Asiagu s 3:5 (1:3, 1:1, 1:1).

CELJE - Hokejisti RST Pellet Celja so v tekmi alpske lige doma premagali Cortino s 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

MILANO - Slovenska atletinja Klara Lukan je v Milanu zmagala v cestnem teku na 10 kilometrov in s časom 31 minut in štirih sekund izboljšala svoj slovenski rekord, ki ga je dosegla 7. aprila v Valenciennesu. Takrat je tekla 31:20 minute.

LAS VEGAS - Nizozemec Max Verstappen si je četrtič v karieri zagotovil naslov svetovnega prvaka formule 1. Na dirki v Las Vegasu je bil peti, a je končal pred edinim tekmecem v boju za lovoriko Britancem Landom Norrisom, ki je bil šesti. To je bilo dovolj, da je Verstappen dve dirki pred koncem že potrdil novo lovoriko.

NAGOJA - Thierry Neuville je svetovni prvak v reliju za sezono 2024. Belgijec, za katerega je to prvi naslov v karieri, si je lovoriko zagotovil že pred koncem zadnjega relija v sezoni na Japonskem po odstopu edinega tekmeca v boju za skupno prvo mesto Estonca Otta Tänaka.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL premagali Seattle z 2:1. Pri obeh zadetkih kalifornijske ekipe je kot podajalec sodeloval tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar.

LOS ANGELES - Nikola Jokić je dosegel 34 točk in zbral 13 skokov, njegova ekipa Denver Nuggets pa je v severnoameriški košarkarski ligi v gosteh premagala Los Angeles Lakers s 127:102. Koprčana Vlatka Čančarja zaradi poškodbe kolena ni bilo v postavi Denverja.