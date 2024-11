Pregled - svet, 24. 11. (nedelja)

BAKU - Predstavniki držav na podnebni konferenci ZN so v poznih jutranjih urah po lokalnem času v nadaljevanju plenarne seje potrdili nov dogovor, na podlagi katerega bodo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotavljale najmanj 300 milijard dolarjev letne pomoči za podnebne ukrepe. Potrjeni dokumenti zaključnega besedila med drugim vsebujejo poziv vsem akterjem, da sodelujejo pri izpolnitvi širšega finančnega cilja v višini 1300 milijard dolarjev do leta 2035, ki bi vključeval financiranje iz različnih javnih in zasebnih virov. Čeprav ne širi kroga držav donatork, za kar so se zavzemale bogate države z državami EU na čelu, pa večja gospodarstva v vzponu, kot so denimo Kitajska, Singapur, Južna Koreja in zalivske države, spodbuja k temu, da same in na prostovoljni bazi prispevajo k uresničitvi cilja. Najranljivejše države niso mogle skrivati razočaranja.

BAKU/BRUSELJ/WASHINGTON - Po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa je treba finančni dogovor, dosežen v zgodnjih jutranjih urah na podnebni konferenci COP29, spoštovati v celoti. Poudaril je tudi, da je konec dobe fosilnih goriv neizogiben. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila dogovor, ki po njenem "zaznamuje novo obdobje podnebnega sodelovanja in financ". Spodbujal bo naložbe v čisti prehod, zmanjševal emisije in krepil odpornost na podnebne spremembe, je dejala. Ameriški predsednik Joe Biden pa je ocenil, da je pred nami še veliko dela za dosego naših podnebnih ciljev, a da nas današnji izid postavlja pomemben korak bližje.

ABU DABI/TEL AVIV - V Združenih arabskih emiratih so našli truplo od četrtka pogrešanega izraelsko-moldavskega rabina. Izraelska vlada je umor označila za antisemitski terorizem in napovedala, da bo odgovorne pripeljala pred roko resnice. Pri tem pa ni razkrila okoliščin smrti rabina.

BEJRUT - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je med pogovori pozval k takojšnji prekinitvi ognja v vojni med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Opozoril je, da je Libanon na robu propada, potem ko je Izrael pred dvema mesecema začel okrepljeno bombardiranje položajev Hezbolaha. Kot je še dejal, je Evropska unija pripravljena zagotoviti 200 milijonov evrov za libanonsko vojsko, katere napotitev v večjem številu ob meji je ključna točka v pogovorih o premirju.

BEJRUT/TEL AVIV - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je na Izrael izstrelilo na desetine raket in brezpilotnih letalnikov. V napadih je bilo po podatkih izraelske vojske ranjenih več ljudi. Hezbolah je sporočil, da so izvedli napade na vojaške cilje in oporišča v Tel Avivu in južnem Izraelu. V Izraelu so se danes oglasile sirene za zračni napad na več območjih v osrednjem in severnem delu države, tudi v širšem predmestju Tel Aviva, zaradi česar so se morali ljudje umakniti v zaklonišča. Več ljudi je bilo ranjenih.

GRADEC - Na deželnih volitvah na avstrijskem Štajerskem se zmaga nasmiha skrajno desni svobodnjaški stranki (FPÖ), ki je dobila nekaj več kot 35 odstotkov podpore, kažejo volilne projekcije. Doslej vladajoča ljudska stranka (ÖVP) je utrpela izgube, prejela je slabih 27 odstotkov podpore. Na tretje mesto so se uvrstili socialdemokrati (SPÖ). Nadaljevanje črno-rdeče koalicije pod deželnim glavarjem Christopherjem Drexlerjem ni verjetna.

BUKAREŠTA - V Romuniji 19 milijonov volivcev izbira novega predsednika države, saj se decembra izteče drugi mandat predsedniku Klausu Iohannisu. Po javnomnenjskih anketah vodi aktualni socialdemokratski premier Marcel Ciolacu, odločitev o novem predsedniku pa bo verjetno znana po drugem krogu čez dva tedna.

BERN - Volivci v Baslu so na referendumu z veliko večino glasovali za odobritev javnih sredstev za izvedbo tekmovanja za pesem Evrovizije prihodnje leto v tem švicarskem mestu. V Švici je sicer potekala vrsta referendumov med drugim tudi v povezavi z vprašanjem širitve avtocest ter o stanovanjski in najemniški zakonodaji.

DAMASK - Posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Otto Pedersen je opozoril, da je izjemno pomembno končati spopade v Libanonu in Gazi, da se prepreči, da bi se Sirijo potegnilo v regionalno vojno. Odkar je leta 2011 v Siriji izbruhnila državljanska vojna, je Izrael izvedel na stotine napadov na cilje v državi, usmerjenih predvsem proti sirski vojski in skupinam, ki jih podpira Iran, vključno z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je okrepila napade na cilje v Siriji, odkar je konflikt med Izraelom in Hezbolahom v sosednjem Libanonu konec septembra prerasel v obsežne spopade.

TEHERAN/WASHINGTON - Teheran je v soboto napovedal, da namerava zagnati več tisoč novih centrifug za bogatenje urana, potem ko je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) ta teden sprejela do Irana kritično resolucijo. Iran namerava nove centrifuge namestiti v prihodnjih štirih do šestih mesecih. ZDA, Velika Britanija, Francija in Nemčija pa so v soboto izrazile resno zaskrbljenost zaradi iranskih načrtov in pozvale Teheran, naj ponovno sodeluje z jedrskim nadzornim organom ZN.

TEL AVIV/HEBRON - V več izraelskih mestih so se v soboto na ulicah znova zbrali protestniki, ki zahtevajo čim hitrejšo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze. Vladi med drugim očitajo, da namerno zavlačuje vojno. V Hebronu na zasedenem Zahodnem bregu pa so v soboto izbruhnili izgredi, ko so skušali judovski skrajneži vdreti v palestinski del mesta.

KRAKOV - Kandidat največje poljske opozicijske stranke Zakon in pravičnost PiS na predsedniških volitvah prihodnje leto bo nestrankarski zgodovinar Karol Nawrocki, je danes sporočil vodja stranke Jaroslaw Kaczynski. 41-letni Nawrocki je od leta 2021 vodja Inštituta narodnega spomina, ki se ukvarja z analizo in upravljanjem dosjejev tajnih služb iz obdobja komunizma.

DUNAJ - Mati teden dni stare deklice, ki so jo v petek našli mrtvo v smetnjaku v bližini dunajske bolnišnice, je priznala krivdo, so sporočili iz policije. Kot motiv je navedla družinske probleme. Dojenčica, ki je bila pogrešana v četrtek, je utrpela poškodbo glave in je imela več zlomljenih kosti.

KNIN - V eksploziji med zabavo v stanovanju v Kninu je v soboto zvečer umrl 25-letni moški, še štirje ljudje pa so bili poškodovani, je sporočila policija. Razneslo naj bi ročno granato, ki jo je imel eden od navzočih. Kninski župan Marijo Ćaćić je dejal, da gre za veliko tragedijo za mesto.