Ob sklenjenem dogovoru na COP29 izrazi zadovoljstva in razočaranja

pripravila poročevalka STA iz Bakuja Laura Štraser

Ljubljana/Bruselj/Baku, 24. novembra - Po zahtevnih pogajanjih so predstavniki držav na podnebni konferenci v Bakuju soglasno potrdili dogovor, po katerem bodo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotavljale najmanj 300 milijard dolarjev letne pomoči za podnebne ukrepe. EU in ZDA podnebni dogovor pozdravljajo, kritične so države v razvoju in nevladne organizacije.