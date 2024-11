EU in ZDA pozdravljajo podnebni dogovor, države v razvoju kritične

Baku/Bruselj/Washington, 24. novembra - Številni voditelji, med njimi ZDA, EU in več evropskih držav, so danes pozdravili dogovor o novem cilju finančne pomoči za države v razvoju, dosežen na podnebni konferenci ZN v Bakuju (COP29). Države v razvoju in okoljski aktivisti pa so do dogovora kritični, saj menijo, da ne gre dovolj daleč, obljubljeni znesek pa da je premajhen.