Pregled - šport, 23. 11. (sobota)

LILLEHAMMER - Branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc (269,9 točke, 138,5 in 138 metrov) je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Lillehammerju. Nika Vodan (186,3, 115 in 120,5 m) je bila 19. Nemka Katharina Schmid (247,6, 123 in 129,5 m) je na končnem drugem mestu za Prevc zaostala za 22,3 točke, druga je bila druga Nemka Selina Freitag (244,4, 135,5 in 129,5 m). Tak je bil vrstni red na vrhu že po prvi seriji.

LILLEHAMMER - Nemec Pius Paschke (317,1 točke, 131,5 in 138,5 m) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Lillehammerju. Edini slovenski finalist Anže Lanišek (296, 130 in 127 m) je končal na šestem mestu in je v drugem skoku pridobil eno mesto. Drugi je bil Avstrijec Daniel Tschofenig (309,2, 132,5 in 132,5 m), tretji pa njegov rojak Maximilian Ortner (307,1, 132 in 131,5 m).

INNSBRUCK - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka tudi drugega ženskega slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Gurglu. Shiffrin, ki je zmagala že v Leviju, je prišla do 99. zmage v svetovnem pokalu, 62. slalomske. Andreja Slokar (+2,06) je bila na 12. mestu najboljša Slovenka, točke je osvojila tudi 19. Neja Dvornik (+3,11).

FUKUOKA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v polfinalu sklepnega turnirja svetovne serije v Fukuoki z nagradnim skladom 661.000 evrov pričakovano izgubil proti prvemu igralcu sveta. Kitajec Wang Chuqin je v dvoboju proti Hrastničanu slavil s 4:1 (9, 5, -8, 7, 8). V prvem krogu je 26-letni Hrastničan ugnal Kitajca Lin Gaoyuana, odlično pripravljenost pa je potrdil tudi proti Nemcu Benediktu Dudi.

LJUBLJANA - Nogometaši Domžal so v 16. krogu Prve lige Telemach premagali Nafto 1903 z 2:1 (0:0), Celjani pa so bili boljši od Koprčanov z 1:0 (1:0). Nedeljska para sta Mura - Olimpija in Primorje - Maribor, tekma Bravo - Kalcer Radomlje je preložena.

POREČ - Rokometaši Krke so na prvi tekmi tretjega kroga evropskega pokala na Hrvaškem premagali Poreč s 23:21 (12:9). Povratna tekma bo čez teden dni v Novem mestu.

DENVER - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA premagali Denver s 123:120. Pri Dallasu zaradi poškodbe zapestja ni igral slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki bo manjkal še na štirih tekmah. Pri Denverju pa ni bilo niti drugega Slovenca v ligi Vlatka Čančarja, ki je tudi poškodovan.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige na domačem ledu premagali Unterland Cavaliers z 9:2 (4:0, 2:1, 3:1), hokejisti RST Pellet Celja pa so doma izgubili proti Val Gardeni s 3:4 (1:1, 1:1, 1:2).

MALAGA - Italijanska teniška reprezentanca se je uvrstila v finale Davisovega pokala, potem ko je v polfinalu v Malagi z 2:0 premagala Avstralijo. Italijani bodo v nedeljo v finalu igrali proti Nizozemski.