Pregled - svet, 23. 11. (sobota)

BAKU - Kljub podaljšanju na podnebni konferenci ZN dogovora še ni. Sodelujočim državam ne uspe doseči soglasja glede novega cilja finančne pomoči za države v razvoju na področju blaženja posledic podnebnih sprememb, pogajalski skupini otoških držav in najmanj razvitih držav pa sta zahtevali prekinitev pogajanj.

BEJRUT - V izraelskem napadu na Bejrut, katerega tarča naj bi bil eden vodilnih predstavnikov šiitskega gibanja Hezbolah Mohamed Hajdar, je bilo ubitih 15 ljudi, okoli 60 pa ranjenih. Usoda Hajdarja ni znana. V napadu je bilo uničeno osemnadstropno poslopje v gosto naseljenem predelu Basta. Čez dan je izraelska vojska napadla tudi več drugih delov Libanona, umrlo je več kot 30 ljudi.

GAZA - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da je bila na severu Gaze, kjer operacije izvaja izraelska vojska, ubita izraelska talka, ki so jo zajeli med napadom 7. oktobra lani. Kako je bila ubita, niso sporočili. Izraelska vojska informacije ni ne potrdila ne zanikala.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je za položaj finančnega ministra v svoji vladi izbral finančnika z Wall Streeta Scotta Bessenta, znanega po zavzemanju za znižanje davkov in zmanjšanje proračunskega primanjkljaja. Republikanska kongresnica iz Oregona Lori Chavez-DeRemer bo ministrica za delo, ministrstvo za stanovanja in urbanizem bo vodil veteran ameriškega nogometa in motivacijski govorec Scott Turner.

MIAMI - Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte se je v petek na Floridi srečal z novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Razpravljala sta predvsem o globalnih varnostnih izzivih, s katerimi se sooča zavezništvo, je pojasnila tiskovna predstavnica Nata.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil v petek znova kritičen do ruskega napada z balistično raketo in je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil novih vojnih zločinov. Pozval je k odločnemu odzivu mednarodne skupnosti proti ruski agresiji in krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

VARŠAVA - Poljsko vladajočo stranko Državljanska koalicija premierja Donalda Tuska bo na predsedniških volitvah, ki bodo maja, zastopal župan Varšave Rafal Trzaskowski. Njegovo kandidaturo je podprlo skoraj 75 odstotkov članov liberalno-konservativne stranke. Trzaskowski se bo že drugič pomeril v predsedniški tekmi.

PARIZ - Po vsej Franciji so dva dni pred mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami potekali protesti proti nasilju nad ženskami, ki jih je spodbudilo tudi sojenje zaradi množičnih posilstev v Avignonu. Zbrani so protestirali proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, od spolnega in fizičnega do psihičnega in ekonomskega.

LONDON - Irsko in britansko otočje je zajelo neurje Bert. Sneg je povzročal veliko težav v prometu, številna gospodinjstva so bila brez elektrike, zaradi orkanskega vetra so bile prekinjene trajektne povezave. Ena oseba je umrla.

VIANGCHAN - Zaradi domnevne zastrupitve z metanolom je v Laosu umrlo šest tujih turistov. Zastrupili so se med uživanjem alkoholnih pijač v mladinskem hotelu kraju Vang Vieng, znanem med popotniki iz vsega sveta. Upravitelja mladinskega hotela so priprli.