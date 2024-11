Režiser Podzemlja Emir Kusturica dopolnil 70 let

Beograd, 24. novembra - Srbski režiser Emir Kusturica danes praznuje 70 let. Ljubitelji filma ga poznajo najmanj po Očetu na službeni poti in Podzemlju, oba sta mu prinesla tudi zlato palmo v Cannesu. V zgodovino te umetnosti pa se je v Sarajevu rojeni režiser vpisal s še nekaterimi vidnejšimi nagradami, kot sta zlati lev v Benetkah in srebrni medved v Berlinu.