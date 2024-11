Pregled - šport, 22. 11. (petek)

LIZBONA - Košarkarji Slovenije so izgubili tekmo tretjega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. V Almadi pri Lizboni so morali priznati premoč Portugalski, ki je slavila z 82:74 (22:10, 49:24, 64:48). Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo imeli popravni izpit že čez tri dni. V ponedeljek ob 18. uri bodo v koprski Bonifiki gostili Portugalsko, z zmago pa bi si petnajstič v nizu zagotovili udeležbo na EP. Eurobasket 2025 bodo od 27. avgusta do 14. septembra gostili Ciper, Poljska, Finska in Latvija. Zaključni del bo v Rigi.

NYON - Slovenska nogometna reprezentanca se bo v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B evropskega nogometa pomerila proti Slovaški, drugouvrščeni ekipi iz skupine C1, je določil današnji žreb parov na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. IZbranci selektorja Matjaža Keka so v prvem delu tekmovanja končali na tretjem mestu skupine B3 za Norveško in Avstrijo. Slovenija je dvakrat premagala Kazahstan in dvakrat remizirala z Avstrijo, medtem ko je bila Norveška dvakrat premočan tekmec. Osem točk je zadostovalo za tretje mesto v skupini in dodatna dvoboja za obstanek v ligi B z drugouvrščenimi ekipami iz lige C.

LILLEHAMMER - Slovenska četverica Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc in Anže Lanišek je na uvodni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih zasedla četrto mesto. V norveškem Lillehammerju je med mešanimi ekipami slavila Nemčija, na stopničkah sta bili še druga Norveška in tretja Avstrija. Slovenija je za odrom za zmagovalce zaostala 31,1 točke.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 20. kroga lige ICEHL izgubili z ekipo Black Wings Linz z 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

LJUBLJANA - Šestnajsti krog Prve lige Telemach bi morali z današnjo tekmo odpreti nogometaši Brava Kostela in Kalcer Radomelj, a je tekma glede na slabo stanje igrišča v Stožicah prestavljena na poznejši termin, ki bo znan v prihodnjih dneh.

ŠENTJERNEJ - Kristjan Čeh (Ptuj), evropski prvak v metu diska v Rimu in četrti na olimpijskih igrah v Parizu, ter Lia Apostolovski (Kranj), tretja v skoku v višino na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu, sta najboljša slovenska atleta olimpijskega leta. Najboljši klub je bil spet ljubljanski Mass.

FUKUOKA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić navdušuje z igro na sklepnem turnirju svetovne serije v Fukuoki z nagradnim skladom 661.000 evrov. Po zmagi v prvem krogu nad Kitajcem Lin Gaoyuanom je v četrtfinalu premagal Nemca Benedikta Dudo s 3:0. V soboto se bo Jogrić v polfinalu pomeril s prvim igralcem sveta, Kitajcem Wang Chuqinom.

TOKIO - Na reliju po Japonski, zadnji postaji svetovnega prvenstva, je po prvem dnevu v vodstvu Estonec Ott Tänak (Hyundai). Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), vodilni v seštevku sezone, pa je po tehničnih težavah šele na 14. mestu. Neuville je na Japonsko prišel z 225 točkami v SP in s 25 točkami naskoka.

LJUBLJANA - Košarkarji Bayerna so v 11. krogu evrolige v Münchnu visoko premagali Barcelono s 100:78. Na Bavarskem je blestel nemški reprezentant Andreas Obst, ki je zadel 11 metov za tri točke, kar je nov rekord v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Skupno je dosegel 34 točk. Žalgiris je na drugi današnji tekmi premagal Panathinaikos s 84:77.