Pregled - svet, 22. 11. (petek)

ŽENEVA - Izbruhi virusa mpox v afriških državah še naprej predstavljajo mednarodno zdravstveno grožnjo, zato se je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) odločila ohraniti najvišjo stopnjo opozorila, je sporočila ta agencija Združenih narodov. Epidemija istoimenske nalezljive bolezni je v zadnjih mesecih prizadela zlasti podsaharsko Afriko. Skupno so letos primere okužb potrdili v 80 državah sveta, med katerimi je 19 afriških.

HAAG - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) poziva države podpisnice rimskega statuta k spoštovanju nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in vodjo oboroženega krila Hamasa Mohameda Deifa zaradi domnevnih vojnih zločinov v Izraelu in Gazi. Glavni tožilec sodišča Karim Khan je države pozval, naj osumljence aretirajo ob vstopu na svoje ozemlje.

BUDIMPEŠTA/PARIZ/BERLIN/... - Madžarski premier Viktor Orban, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, bo v znak kljubovanja nalogu za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjuhuja, ki ga je v četrtek izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC), tega povabil na obisk v državo, je napovedal. Odločitev ICC je ob tem označil za predrzno in cinično. V drugih evropskih državah so zadržani. Nemčija se o odzivu še odloča, aretaciji Netanjahuja pa se ne želi zavezati. Francija je odločitev ICC vzela na znanje, Italija pa napoveduje odziv v okviru skupine G7.

BUDIMPEŠTA - Bolgarija in Romunija bi lahko januarja postali polnopravni članici schengenskega območja, je sporočil madžarski notranji minister Sandor Pinter. Kot je dodal, bodo končno odločitev morali sprejeti notranji ministri EU, predvidoma na zasedanju 12. decembra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev notranjih ministrov Avstrije, Madžarske, Romunije in Bolgarije.

BEJRUT/RIM - Sedež italijanskega kontingenta mirovne misije Združenih narodov Unifil v kraju Šama na jugu Libanona je bil znova tarča raketnega napada, v katerem so bili lažje ranjeni štirje italijanski vojaki, so sporočile italijanske oblasti. Po navedbah zunanjega ministra Antonia Tajanija za napadom verjetno stoji šiitsko gibanje Hezbolah.

GAZA/BEJRUT - Bolnišnice na območju Gaze bodo morale zaradi pomanjkanja goriva v naslednjih 48 urah omejiti ali prekiniti izvajanje storitev, je opozorilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Dobave goriva po navedbah ministrstva ovira Izrael, katerega zadnji val napadov je v enklavi zahteval najmanj 25 življenj. Izrael nadaljuje tudi napade v Libanonu, od koder poročajo o novih smrtnih žrtvah med reševalci. Na visoko število smrti zdravstvenih delavcev je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

MOSKVA/BRUSELJ - Ruski četrtkov napad z novim tipom balistične rakete srednjega dosega na ukrajinsko mesto Dnipro je treba razumeti kot opozorilo Zahodu, so sporočili v Kremlju. Kot so dejali, je bil napad posledica "nepremišljenih odločitev" zahodnih zaveznic Kijeva. Zveza Nato je zagotovila, da ta napad ne bo odvrnil zavezništva od nadaljnje podpore Ukrajini. Ruske sile so medtem na Dnipro izstrelile novo raketo.

SEUL/LONDON - Rusija je Severni Koreji dobavila protiletalske rakete in topništvo, vključno s samovoznimi havbicami in večcevnimi raketometi, v zameno za napotitev več tisoč vojakov za podporo invaziji v Ukrajini, je sporočila južnokorejska vlada. Dodala je, da namerava Severna Koreja orožje uporabiti za obrambo zračnega prostora nad prestolnico.

BAKU - Podnebna konferenca, ki bi se morala zaključiti, glede na razplet pogajanj v zadnjih dneh najverjetneje vstopa v podaljške. Kdaj okvirno bo znan njen končni izid, še ni znano. Zadnji osnutki sklepov med drugim predvidevajo, da bi razvite države državam v razvoju za podnebne ukrepe do leta 2035 zagotovile 250 milijard dolarjev finančne pomoči na leto, v obdobju do leta 2025 je ta znesek pri 100 milijardah dolarjev.

NEW YORK - Newyorški sodnik Juan Merchan je ponovno preložil izrek kazni Donaldu Trumpu, ki ga je porota spomladi spoznala za krivega kaznivih dejanj ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Merchan bi moral Trumpu kazen izreči že poleti, vendar pa so njegovi odvetniki uspeli zavleči odločitev na čas po volitvah, sedaj pa trdijo, da je potrebno obsodbo zavreči, ker bo ovirala delo predsednika ZDA.

BRASILIA - Brazilska policija je v četrtek vrhovno sodišče pozvala k vložitvi obtožnice proti nekdanjemu predsedniku države Jairu Bolsonaru zaradi poskusa državnega udara po predsedniških volitvah leta 2022. Na podlagi ugotovitev policijske preiskave je Bolsonaro skupaj s 36 drugimi osebami načrtoval "nasilno strmoglavljenje demokratične države". Bolsonaro je v odzivu dejal, da se podaja v pravni boj.

TEHERAN - Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je po večurni burni razpravi v četrtek sprejel resolucijo, v kateri Iranu očita slabo sodelovanje z agencijo in zahteva, da Teheran do začetka prihodnjega leta pripravi poročilo o svojih prizadevanjih. Iran je sporočil, da bo v odziv na resolucijo zagnal nove centrifuge.

NEW YORK - Kandidat za pravosodnega ministra ZDA v bodoči vladi Donalda Trumpa Matt Gaetz se je v četrtek odpovedal kandidaturi zaradi spolnih škandalov. Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj ur zatem za novo kandidatko za pravosodno ministrico izbral nekdanjo pravosodno ministrico Floride, 59-letno Pam Bondi.

ZAGREB/PARIZ/RIM/... - Sneženje je povzročalo težave v več evropskih državah. V Parizu so začasno zaprli Eifflov stolp. Dele Italije in Balkana je zajel tudi viharni veter, ki je ponekod podiral drevesa in povzročil motnje v prometu.

DUNAJ - V bolnišnici Favoriten na Dunaju je v četrtek izginil teden dni star dojenček. Policija je sprožila obsežno preiskavo prostorov klinike in bližnje okolice, truplo dojenčka pa so danes našli v košu za smeti na območju bolnišnice. Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung je umora dojenčka osumljena njegova mati.