Evropska sredstva za krepitev kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev v izobraževanju

Ljubljana, 22. novembra - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za krepitev kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2024-2028. Skupna vrednost projekta znaša 3,5 milijona evrov, Evropski socialni sklad plus pa bo prispeval 2,2 milijona evrov.