Odbor za izobraževanje za ustrezno vrednotenje in nagrajevanje učiteljskega poklica

Ljubljana, 15. novembra - Na odboru za izobraževanje so danes na nujni seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o rešitvah za stanje v slovenskem javnem šolstvu. Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje predlaga, da poskrbi za ustrezno vrednotenje in nagrajevanje učiteljskega poklica ter nadaljuje s krepitvijo kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji.