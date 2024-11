Pregled - šport, 21. 11. (četrtek)

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili tudi drugo tekmo skupine A lige prvakov. Po porazu v Berlinu jih je tokrat v Ljubljani premagala še ekipa Projekta Varšave, izid je bil 1:3.

AJDOVŠČINA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Ajdovščini izgubila proti Črni gori z 28:29. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi goli, Ana Abina in Nataša Ljepoja sta dosegli po pet zadetkov.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, član ekipe Dallas Mavericks, bo po poročanju ameriških medijev na čelu z novinarjem mreže ESPN Shamsom Charanio nekaj časa odstoten z igrišč zaradi poškodbe desnega zapestja. Kot je poročal ESPN, sklicujoč se na svoje vire, bodo Dončića znova pregledali čez en teden.

SALZBURG - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige gostovali pri Zell am Seeju in izgubili z 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ko bodo gostili Unterland Cavaliers.

BOLZANO - Hokejisti RST Pelleta Celja so v tekmi alpske lige izgubili v gosteh pri Rittnu z 1:7 (1:1, 0:3, 0:3). Celjani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ko bodo gostili Val Gardeno.

LOS ANGELES - Hokejisti moštva Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL izgubili proti Buffalo Sabres z 0:1. Edini gol na tekmi je v 38. sekundi zadnjega dela ob številčni premoči na ledeni ploskvi dosegel Jaswon Zucker .

PORTOROŽ - Prireditelji športno-marketinške konference Sporto so prvi dan letošnjega dogodka v Portorožu sklenili s podelitvijo nagrad najuspešnejšim znamkam in marketinškim kampanjam preteklega leta v športu. Med najvrednejšimi blagovnimi znamkami v Sloveniji so zvezdniki Luka Dončić, Tadej Pogačar in Janja Garnbret.

MALAGA - Branilci naslova, teniški igralci Italije, so zadnji polfinalisti Davisovega pokala. V polfinalu so z 2:1 premagali Argentince. V polfinalu se bodo merili z Avstralci, ki so bili z 2:1 boljši od ZDA, drugi polfinalni par pa sestavljata Nizozemska in Nemčija.

MANCHESTER - Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je tudi uradno podaljšal pogodbo z angleškim prvakom Manchester Cityjem. Kot so sporočili iz kluba, je 53-letni Španec, ki bi se mu zdajšnja pogodba iztekla 1. julija prihodnje leto, sodelovanje podaljšal za dve leti - do 30. junija 2027, je poročala dpa.

ST. MORITZ - Nekdanja zvezdnica v alpskem smučanju Lindsey Vonn je prejšnji teden oznanila, da se namerava po petletni upokojitvi vrniti v beli cirkus, Mednarodna smučarska zveza (Fis) pa je danes sporočila, da je 40-letna Američanka prireditelje decembrske tekme za svetovni pokal v St. Moritzu zaprosila za posebno povabilo oziroma "wild card".