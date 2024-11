Pregled - svet, 21. 11. (četrtek)

HAAG/TEL AVIV/GAZA - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je zaradi domnevnih vojnih zločinov izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in poveljnika Hamasa Mohameda Deifa, za katerega Izrael sicer trdi, da so ga ubili. V Izraelu in ZDA so naloga za prijetje Netanjahuja in Galanta obsodili, palestinsko gibanje pa ju je pozdravilo. V skladu z odločitvijo ICC bodo morale države podpisnice rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča, trojico ob morebitnem vstopu na njihovo ozemlje prijeti in jih izročiti sodišču. Izrael ni član ICC.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je prvič izstrelila medcelinsko balistično raketo proti Ukrajini, so sporočile ukrajinske sile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina, da izkorišča Ukrajino kot poligon za preizkušanje orožja. Putin je te navedbe posredno zavrnil, rekoč da so ruske sile uporabile nov tip balistične rakete srednjega dosega. Da verjetno ne gre za medcelinsko raketo, ki ima lahko doseg do 5000 kilometrov, je pred tem za več medijev dejalo nekaj neimenovanih zahodnih uradnikov.

MOSKVA - Konflikt v Ukrajini je dobil elemente globalnega značaja, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. V televizijskem nagovoru o vojni je povedal še, da ima Rusija pravico ciljati vojaške objekte držav, ki dovolijo, da se njihovo orožje koristi za napade na rusko ozemlje. Rusija je po Putinovih besedah pripravljena na vse scenarije. "Če kdo dvomi o tem, se moti," je dodal in obljubil odziv na vsako grožnjo.

GAZA/RAMALA/BEJRUT - V novih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo ubitih več deset ljudi, tarča napadov pa je bil zlasti severni del enklave. O izraelskih spopadih in racijah poročajo tudi z zasedenega Zahodnega brega, kjer je bilo po navedbah izraelske vojske ubitih devet palestinskih borcev. Nove smrtne žrtve izraelske agresije štejejo tudi v Libanonu.

BAKU - Da bi lahko na podnebni konferenci COP29 dosegli dogovor, bo potreben močan pritisk, se je na na objavljene prve osnutke končnih dokumentov konference odzval generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Med vidno razočaranimi državami so poleg članic EU tudi male otoške države in ZDA. Da je trenutna vsebina nesprejemljiva, poudarja tudi Kitajska. Pogajanja se medtem nadaljujejo.

BRUSELJ - Evropska komisija pripravlja predlog 15. svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je povedal podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis. V njem se bodo osredotočili na preprečevanje izogibanja sankcijam, je napovedal. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je poudaril, da je treba preučiti vpliv sankcij na EU.

WASHINGTON - ZDA bodo v okviru povečanja varnostne pomoči, ki jo je predsednik Joe Biden naznanil 26. septembra, Ukrajini poslale še za 275 milijonov dolarjev orožja, je v sredo sporočil State Department. ZDA so Ukrajini doslej od začetka ruske agresije februarja 2022 namenile za več kot 60 milijard dolarjev vojaške podpore. Za zdaj ni jasno kaj bo z nadaljevanjem pomoči, ko bo konec januarja prihodnje leto oblast v Washingtonu prevzel Donald Trump.

WASHINGTON - Ameriški senat je v sredo z veliko večino zavrnil predlog demokratov za ustavitev dobave orožja za Izrael, ki jo je nedavno odobrila administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna. Tri resolucije je predložila skupina demokratov in njihov zaveznik, neodvisni senator Bernie Sanders, z njimi pa so želeli preprečiti dobavo ameriškega orožja Izraelu v vrednosti 20 milijard dolarjev, ki jo je odobrila Bidnova administracija.

DAMASK - Število smrtnih žrtev sredinih izraelskih napadov na mesto Palmira v osrednji Siriji je naraslo na 79, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Kot je dodal, gre za borce iraškega gibanja al Nujaba in libanonskega gibanja Hezbolah.

BEOGRAD - V Srbiji so pridržali 11 ljudi zaradi nedavnega zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Med pridržanimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković, ki sta nedavno odstopila. Višje državno tožilstvo v Novem Sadu je sporočilo, da štiri pridržane sumijo hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem povzročitev splošne nevarnosti, preostalih sedem pa hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem neustreznega in nepravilnega izvajanja gradbenih del.

BERLIN - V Nemčiji v avtomobilski industriji beležijo velik padec povpraševanja po delovni sili. Pred sedežem nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen se je zbralo na tisoče jeznih zaposlenih iz vse države, ki protestirajo proti napovedani možnosti množičnih odpuščanj. Mercedes-Benz pa ob poslabšanju poslovanja načrtuje obsežno krčenje stroškov. "V prihodnjih letih bomo znižali naše stroške za več milijard evrov letno," so povedali v podjetju, pri tem pa niso želeli podati dodatnih podrobnosti.

NEW YORK - Nekdanji republikanski kongresnik s Floride Matt Gaetz je odstopil od kandidature za pravosodnega ministra ZDA v bodoči vladi novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Trumpova izbira Gaetza je zaradi njegove vpletenosti v spolne škandale nemudoma naletela na kritike tudi v vrstah republikancev. Gaetz je objavil, da se umika, ker njegovo potrjevanje na položaj odvrača pozornost od pomembnega dela prihodnje vlade.

ZAGREB - Na Hrvaškem bodo združili postopka, ki sta ju zaradi suma korupcije v zdravstvu ločeno vodila urad evropskega javnega tožilstva (EPPO) in hrvaški protikorupcijski urad, je povedal glavni hrvaški državni tožilec Ivan Turudić. Glede sporočila EPPO, ki problematizira to, kdo odloča o pristojnosti, je poudaril, da tako določa hrvaška zakonodaja.

NEW YORK - Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič v svoji zgodovini presegla mejo 95.000 ameriških dolarjev. Rast beleži, vse odkar so v ZDA 5. novembra za novega predsednika izvolili republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Ta je napovedal omilitev regulacije za digitalne valute.