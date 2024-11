DZ potrdil spremembo pogojev za vključitev v sistem neto meritev

Ljubljana, 22. novembra - DZ je danes potrdil novelo zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE), ki med drugim posega v pogoje za vključitev v sistem neto meritev pri sončnih elektrarnah. Končni odjemalci morajo do konca tega leta postaviti napravo za samooskrbo in oddati vlogo za priključitev, ni pa treba, da je do takrat naprava priključena.