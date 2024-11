Odbor DZ potrdil predlog za spremembo pogojev za vključitev v sistem neto meritev

Ljubljana, 5. novembra - Pristojni odbor DZ je potrdil predlog novele zakona o spodbujanju rabe OVE, s katero bi se v sistem neto meritev pri sončnih elektrarnah lahko vključili vsi, ki bi do konca leta postavili napravo in oddali vlogo za priključitev. Ne bi bil pa več pogoj, da so konec leta tudi registrirani, saj elektrooperaterji vseh vlog ne bodo mogli obdelati.