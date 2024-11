Pregled - svet, 20. 11. (sreda)

BRUSELJ - Politične skupine Evropske ljudske stranke EPP, socialistov in demokratov S&D ter liberalcev Renew so dosegle dogovor o potrditvi nove Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen. Pristojni odbori Evropskega parlamenta so v nadaljevanju podprli še imenovanje šestih kandidatov za podpredsedniške položaje v prihodnji Evropski komisiji in madžarskega kandidata za komisarja Oliverja Varhelyija. Potrjevanje celotne komisije v Evropskem parlamentu je medtem predvideno čez en teden.

MOSKVA/KIJEV/WASHINGTON/LONDON - Če bodo ZDA zmanjšale vojaško pomoč Ukrajini, bo Kijev izgubil vojno, je v pogovoru za televizijo Fox News v torek opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je obtožila ZDA, da z odobritvijo uporabe orožja dolgega dosega na ruskem ozemlju Kijevu podaljšuje vojno v Ukrajini. Ameriški predsednik Joe Biden je Ukrajini odobril tudi protipehotne mine. Ukrajina je na rusko ozemlje po navedbah neimenovanega vira prvič izstrelila britanske rakete dolgega dosega storm shadow.

KIJEV - Zaradi domnevne grožnje večjega ruskega napada po torkovem prvem ukrajinskem napadu na rusko ozemlje z ameriškimi raketami dolgega dosega so prostori ameriškega veleposlaništva v Kijevu preventivno ostali zaprti. Enako so se odločile tudi Italija, Španija in Grčija. Ukrajina je zahodne zaveznice pozvala, naj v luči trenutnih napetosti v državi ne širijo strahu, češ da gre za informacijsko in psihološko operacijo Rusije.

NEW YORK/GAZA - ZDA so v skladu z napovedmi v VS ZN vložile veto na predlog resolucije, ki zahteva takojšnje premirje in izpustitev talcev v Gazi. Predlog je pripravilo vseh deset nestalnih članic VS, ki so dobile podporo štirih stalnih članic - Rusije, Kitajske, Francije in Velike Britanije. Za predlog je glasovalo 14 držav. Izrael je medtem nadaljeval napade na Gazo, od koder so poročali o novih smrtnih žrtvah. Izraelske sile so v okviru okrepljenih dejavnosti na severu oblegale in napadale tudi bolnišnico v kraju Beit Lahija.

BEJRUT/TEL AVIV - Hezbolah ne bo sprejel dogovora o prekinitvi ognja, ki bi kršil suverenost Libanona, je izjavil vodja šiitskega gibanja Naim Kasem in dodal, da je dogovor o prekinitvi ognja odvisen od resnosti izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je dejal, da mora vsak dogovor o prekinitvi ognja zagotoviti Izraelu svobodo delovanja proti Hezbolah.

BEOGRAD - Po nesreči na železniški postaji v Novem Sadu je odstopil srbski minister za notranjo in zunanjo trgovino Tomislav Momirović. Njegovemu odstopu je sledil odstop vršilke dolžnosti direktorice podjetja Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković. Zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji 1. novembra, ki je zahtevalo 15 življenj, je že v začetku meseca odstopil gradbeni minister Goran Vesić.

NEW YORK - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da bo na položaj veleposlanika pri zvezi Nato v Bruslju imenoval Matthewa Whitakerja, ki je v prvi Trumpovi vladi nekaj časa služil kot vršilec dolžnosti pravosodnega ministra. Za položaj ministra za trgovino je izbral direktorja finančnega podjetja Cantor Fitzgerald Howarda Lutnicka, za položaj ministrice za izobraževanje pa Lindo McMahon. Upravitelj Centra zveznih zdravstvenih programov za starejše in revne (CMS) bo televizijski zdravnik Mehmet Oz.

MADRID - Španska ministrica za ekološki prehod Teresa Ribera je v španskem parlamentu zagovarjala delo služb, ki so izdale opozorila ob poplavah 29. oktobra. Kritike na njihov račun pa je označila za nepoštene in zelo nevarne.

DUNAJ - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je pozdravil konkreten korak Irana, ki se je dogovoril o omejitvi zalog visoko obogatenega urana. V izjavi novinarjem je izpostavil, da Teheran prvič ubira drugačno smer, odkar se je oddaljil od svojih preteklih obveznosti.

MOSKVA - Rusija je izjave, da bi lahko stala za škodo, ki je v preteklih dneh nastala na dveh podmorskih telekomunikacijskih kablih v Baltskem morju, označila za absurdne. Finska, Švedska in Nemčija so že sprožile preiskavo škode na kablih, pri čemer v Berlinu sumijo, da gre za sabotažo.

ATENE - Grški delavci so začeli 24-urno splošno stavko, s katero vlado pozivajo, naj ukrepajo zoper padajoči življenjski standard državljanov, katerih plače kljub inflaciji ostajajo nespremenjene. Po celotni državi so zaprti vladni uradi, vrtci in šole, v bolnišnicah pa obravnavajo samo nujne primere. Ohromljen je tudi javni promet.

NEW YORK - Newyorški tožilci so v torek sodniku Juanu Merchanu sporočili, da se strinjajo z zahtevo odvetnikov Donalda Trumpa za preložitev izreka kazni. Nasprotujejo pa razveljavitvi odločitve porote, ki je novoizvoljenega predsednika ZDA spoznala za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom Stormy Daniels.

WASHINGTON - Demokratski člani predstavniškega doma ameriškega kongresa so v torek za svojega vodjo znova izvolili Newyorčana Hakeema Jeffriesa, ki bo tako še najmanj dve leti do naslednjih kongresnih volitev vodja manjšine. Demokrati imajo v spodnjem domu od skupaj 435 sedežev potrjenih 213 sedežev.

SAN ANTONIO - Vesoljsko podjetje milijarderja Elona Muska SpaceX je v torek opravilo uspešen preizkus svoje rakete starship. Izstrelitev si je poleg Muska v živo ogledal tudi novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump.

HONGKONG - Zaprti hongkonški poslovnež in medijski magnat Jimmy Lai je pred sodiščem prvič pričal v postopku, v katerem se brani pred obtožbami o kršenju zakona o nacionalni varnosti. Tožilstvo Laiju očita protivladnim protestom naklonjeno poročanje njegovega, leta 2021 ukinjenega, časnika, ki naj bi bilo rezultat dogovarjanja s tujimi silami.

WASHINGTON/CARACAS - ZDA so v torek priznale voditelja opozicije Edmunda Gonzaleza Urrutio kot legitimnega predsednika Venezuele. Caracas je ameriško potezo označil kot absurdno.