Pregled - šport, 20. 11. (sreda)

FUKUOKA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v prvem krogu zaključnega turnirja v japonski Fukuoki presenetil Kitajca Lina Gaoyuana. Premagal ga je s 3:0 v nizih in se uvrstil v četrtfinale tekmovanja z denarnim skladom 661.000 evrov.

BOLZANO - Hokejisti ljubljanske Olimpije so v tekmi 19. kroga lige ICEHL v gosteh po kazenskih strelih izgubili z Bolzanom z 1:2 (1:0, 0:0, 0:1; 0:1). Edini gol za Olimpijo je dosegel Miha Zajc.

ALMADA - Slovenska košarkarska reprezentanca je pripotovala na Portugalsko, kjer jo v petek v Almadi čaka prva od dveh kvalifikacijskih tekem za evropsko prvenstvo proti portugalski reprezentanci. Selektor Aleksander Sekulić je na Portugalsko popeljal 14 košarkarjev. Doma je ostal Bine Prepelič, ki si je na zadnjem treningu poškodoval dlančnico na desni roki.

LJUBLJANA - Rokometaši v ligi prvakov so odigrali prvo polovico tekem 8. kroga. Derbi skupine A med Sportingom Lizbono in PSG je dobil prvi z 39:28. V skupini A je še Eurofarm Pelister gostil Fredericio, tekma med šesto in sedmo ekipo v skupini pa se je končala z 29:29. Domen Tajnik je za Pelister dosegel štiri gole, Nejc Cehte pa enega. Aalborg je brez pomoči Aleksa Vlaha s 30:28 v skupini B odpravil Kolstad, zadnjeuvrščeni Zagreb pa je prišel do druge zmage, ko je z 22:18 odpravil predzadnji Magdeburg. Aleks Kavčič ni dosegel gola za Zagreb.

MALAGA - Ženska teniška reprezentanca Italije je zmagovalka pokala Billie Jean King. V finalu v Malagi so Italijanke premagale Slovaško, potem ko sta v posamičnih dvobojih slavili Lucia Bronzetti in Jasmine Paolini.Italijanke, ki so lani v finalu klonile proti Kanadi, so pokal Billie Jean King oziroma nekdanji pokal Fed dobile petič, doslej so bile uspešne še v letih 2006, 2009, 2010 in 2013. Slovaška pa ostaja pri edini zmagi iz leta 2002.

MALAGA - Bleščeča kariera španskega teniškega superzvezdnika Rafaela Nadala se je končala v torek, ko je Nizozemska v četrtfinalu teniškega Davisovega pokala z 2:1 v zmagah izločila Španijo. Nadal je pred kratkim napovedal, da bo moški ekipni turnir zadnji v njegovi karieri. Osemintridesetletni Španec, 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je v torek odigral svoj zadnji posamični dvoboj. Nadala je s 6:4 in 6:4 premagal Botic van de Zandschulp.

MALAGA - Teniška reprezentanca Nemčije je drugi polfinalist zaključnega turnirja svetovne skupine Davisovega pokala v Malagi. Nemci so danes že po dveh posamičnih dvobojih, zmagala sta Daniel Altmaier in Jan-Lennard Struff, premagali Kanado. V polfinalu bo v petek tekmica Nizozemska, ki je v torek zvečer premagala domačine Špance.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti oslabljenim New Orleans Pelicans s 132:91 dosegel 26 točk, pet skokov in pet podaj v nekaj manj kot 30 minutah na parketu. Dallas je prvič v sezoni nanizal tri zaporedne zmage, potem ko je pred tem ugnal še San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder. Razmerje zmag in porazov 8-7 trenutno zadošča za deseto mesto v zahodni konferenci. Priložnost za igro je v dresu Denver Nuggets dobil tudi Vlatko Čančar, ki je ob gostujoči zmagi svoje ekipe proti Memphis Grizzlies s 122:110 prispeval pet točk in pobral še štiri skoke.

MANCHESTER - Španski nogometni trener Pep Guardiola je podaljšal pogodbo z angleškim velikanom Manchester Cityjem, poroča The Athletic, prek virov pa je to potrdil tudi britanski BBC. Pogodba slovitemu Kataloncu poteče po koncu te sezone, nova pa prinaša sklenitev sodelovanja do konca 2025/26 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.