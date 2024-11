Štajerska avtocesta proti Ljubljani ponovno odprta

Po pojasnilih ljubljanske policijske uprave se je voznica v nesreči huje poškodovala, vendar njeno življenje ni ogroženo. O prometni nesreči pred izvozom Lukovica v smeri proti Ljubljani so bili sicer policisti obveščeni okoli 12.30.

Zoper voznico so policisti uvedli prekrškovni postopek, prav tako pa so postopek uvedli zoper voznika tovornega vozila, ki ni označil vozila, ki ga je ustavil na odstavnem pasu. Pri pregledu tahografa pa so policisti ugotovili tudi, da je pred ustavitvijo prekoračil dovoljeno hitrost vožnje, so sporočili.

Zaradi prometne nesreče je bila štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Med Trojanami in Lukovico je v smeri Ljubljane nastal daljši zastoj, občasno so zapirali tudi predora Trojane in Podmilj. Promet je bil pri Blagovici preusmerjen na regionalno cesto, zato je nastal zastoj. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bil promet na tem delu oviran do 15. ure.