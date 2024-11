Štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane

Ljubljana, 19. novembra - Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Promet je pri Blagovici preusmerjen na regionalno cesto, nastaja zastoj. Občasno zapirajo že tudi predora Podmilj in Trojane. Vozniki osebnih vozil naj avtocesto zapustijo že na izvozu Trojane, svetujejo na prometnoinformacijskem centru.

Kot poročajo, je zastoj tudi na regionalni cesti Trojane-Lukovica-Domžale.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so bili o prometni nesreči pred izvozom Lukovica obveščeni okoli 12.30. Po prvih znanih podatkih naj bi bila v nesrečo vpletena osebno in tovorno vozilo, vsaj ena oseba je poškodovana. Več informacij bodo posredovali, ko bo končan ogled kraja nesreče.

Na prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, naj med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

Voznike, ki vozijo proti Mariboru, pa opozarjajo, naj ne zavirajo in si ogledujejo prometne nesreče. Na policiji voznike prosijo, da pozorno spremljajo promet pred sabo in ne opazujejo kraja nesreče, saj s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu.