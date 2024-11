Z evropskimi sredstvi v obdobju 2014-2020 podprli skoraj 400 projektov s področja notranjih zadev

Ljubljana, 19. novembra - Zaključilo se je izvajanje programov EU na področju notranjih zadev v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020. S sredstvi so podprli skoraj 400 projektov na področju migracij in vključevanja, zunanjih meja in vizumov ter policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala ter obvladovanja kriz, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Kot so zapisali v sporočilu, je namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle na današnji slovesnosti ob zaključku izvajanja programov, ki jo je organiziralo notranje ministrstvo, poudaril, da evropska sredstva že vse od leta 2004, ko je Slovenija postala del EU, policiji pomembno pomagajo delovati po evropskih standardih moderne institucije.

Sredstva so po njegovih besedah namenili predvsem za opremo, vozila in vzdrževanje infrastrukture za mejno kontrolo ter varovanje meja. Vložili pa so jih tudi v razvoj in vzdrževanje nacionalnih informacijskih sistemov in opreme ter izboljšanje standardov, funkcij in procesov na konzulatih v tujini, pa tudi aktivnosti za digitalizacijo obravnave vlog za izdajo vizumov.

Direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je poudarila pomen evropskih sredstev na področju oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito in integracije oseb s priznano mednarodno zaščito. Poudarila je, da so bila sredstva med drugim namenjena zagotavljanju psihosocialne pomoči in tečajem ter izpitom iz slovenščine.

Prav tako so s pomočjo sredstev izboljšali sprejemno in nastanitveno infrastrukturo ter podpirali izvajanje učinkovite politike vračanja, s poudarkom na prostovoljnem vračanju in programih reintegracije v izvorni državi.

Vršilka dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Barbara Žvokelj je pojasnila, da so sredstva med drugim namenili razvoju in vzdrževanju nacionalnega vizumskega informacijskega sistema in zagotavljanju kakovostnih podatkovnih povezav med diplomatskimi predstavništvi Slovenije v tujini z Ljubljano in naprej s sistemi na evropski ravni.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je pogled usmerila tudi v črpanje evropskih sredstev v programskem obdobju 2020-2027. V okviru finančne perspektive za obdobje od 2021 do 2027 ima Slovenija na področju notranje varnosti na voljo več kot 220 milijonov evrov sredstev, so še navedli v sporočilu.