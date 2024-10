Ministrstvoma za javno upravo in digitalno preobrazbo se z letom 2025 sredstva povečujejo, leta 2026 pa znižujejo

Ljubljana, 15. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanili s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 in s predlogom proračuna za leto 2026 ministrstev za javno upravo in digitalno preobrazbo. Za obe ministrstvi je v prihodnjem letu predvideno zvišanje sredstev, v letu 2026 pa so zanju predvidena nižja sredstva.