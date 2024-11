Amnesty International vlado pozval k zagotovitvi vode v vseh romskih naseljih

Ribnica, 19. novembra - Predstavniki Amnesty International Slovenije, romskih organizacij in Romov so na današnji novinarski konferenci v Ribnici opozorili, da v Sloveniji petina romskih naselij še vedno nima pitne vode, čeprav je pravica do vode po ustavi zagotovljena človekova pravica. Vlado so zato s posebno peticijo pozvali, naj zagotovi vodo tam, kjer je še nimajo.