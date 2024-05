Predsednica republike ob obisku romskega naselja v Ribnici pozvala k vključevanju romskih otrok v šole

Ribnica, 28. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala romsko naselje Lepovče v Ribnici, kjer se je s predstavniki Romov in županom Samom Pogorelcem pogovorila o skupnih vprašanjih, ki jih tarejo. Kot ključ do rešitve romskih vprašanj je izpostavila to, da romski otroci obiskujejo šole. "Zato pozivam vse romske starše, dajte otroke v šole," je dejala.

Po besedah Pirc Musar današnji obisk predstavlja nadaljevanje aktivnosti, dogovorjenih na srečanju marca, ko se je v predsedniški palači sestala z župani občin Novo mesto, Ribnica in Črnomelj. Takrat so identificirali ključna vprašanja, ki zahtevajo nujne rešitve na področju romskih vprašanj v nekaterih slovenskih občinah. Že prej se je o tem pogovarjala tudi s samimi Romi.

Po njenih besedah je pri tem ključna težava, da Romi "zelo dobro poznajo svoje pravice, svoje dolžnosti pa malo manj". Zato je tudi danes predstavnikom Romov na uvodnem sestanku z županom povedala, "da bodo tudi Romi sami morali dati nekaj nazaj skupnosti", čeprav se zaveda, "da to ne bo šlo čez noč in da ne gre za lahek proces".

"Sama vidim predvsem eno pot, ki se mi zdi tudi najboljša, to je, da gredo otroci v šole. To je moj poziv," je dejala. "Šola je tista, ki da otrokom nek drug pogled na svet. In otroci so tisti, ki bodo morda bolj razumeli, zakaj je treba spoštovati določena pravila. Zato še enkrat pozivam vse romske starše, dajte otroke v šole, vsaj v devetletko, da dobijo vsaj osnovno izobrazbo," je dodala.

Predsednica se zaveda, da je treba urediti tudi bivanjske razmere Romov, kjer pa občine pogosto naletijo na težavo, da romskih naselij ni mogoče legalizirati, ker so bodisi na naravovarstvenih območjih, pod daljnovodi in podobno. Zato bo morala po njenih besedah občinam pri tem priskočiti na pomoč tudi država.

A hkrati je predsednica tudi opozorila, da gradnja izključno romskih naselij "morda ni tista prava pot". "Mi bi si želeli integracije Romov v naša okolja, seveda ob spoštovanju njihove kulture, ampak delati romska geta po mojem ne na kratki ne na dolgo rok ni prava rešitev," je dejala.

Po besedah župana Sama Pogorelca imajo v občini Ribnica 220 Romov, ki bivajo v treh romskih naseljih. Vsa tri so nelegalna, zato si želijo, da bi uredili njihov status. Romsko naselje Lepovče se nahaja na območju industrijske cone, zato ga želijo v občini preseliti. A jim je to za zdaj preprečila civilna iniciativa, ki selitvi nasprotuje. Po besedah župana zato razmišljanja o selitvi trenutno stojijo na mestu.

Predstavnik Romov v naselju Lepovče Oto Hudorovac je povedal, da so z občino pripravljeni iskati rešitev. Če bi jim ta uredila hiše in zemljišča na drugem območju, bi se bili morda pripravljeni tudi preseliti.

Glede pomoči države je Pogorelc danes še opozoril, da se je vlada ob lanski zavrnitvi zakonskih predlogov za reševanje tudi romskih vprašanj v DZ, ki jih je pripravilo 11 občin, zavezala, da bo do začetka leta pripravila svoje zakonske predloge, a teh še vedno ni.