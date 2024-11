V Kopru drevi podelitev evro-sredozemske književne nagrade in listin PONT

Koper, 19. novembra - V Kopru bodo drevi podelili evro-sredozemsko književno nagrado in listine PONT, ki spodbujajo vrednote, kot so dialog med zgodovino in sedanjostjo ter med različnimi kulturami. Dobitnik letošnje nagrade je flamski književnik Stefan Hertmans. Ob tej priložnosti je založba Beletrina izdala prevod njegovega tretjega romana Vzpon.