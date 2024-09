Pesniki berejo pesnike so letos posvetili Edvardu Kocbeku

Ljubljana, 26. septembra - Ob evropskem dnevu jezikov in 120-letnici rojstva slovenskega pesnika in politika Edvarda Kocbeka bo v knjigarni Konzorcij potekal pesniški večer Pesniki berejo pesnike. Štirje avtorji bodo poleg branja Kocbekove poezije predstavili še svoje nove pesniške zbirke. 27. september je evropski dan jezikov in hkrati obletnica pesnikovega rojstva.